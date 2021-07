Un chat empêche Cobra d’entrer dans la maison d’Odisha et monte la garde pendant 30 minutes

Si vous pensez que les chiens sont le seul type d’animaux de compagnie qui se soucie réellement des humains, vous allez être surpris par ce chat qui a fait monter la barre pour toute son espèce. Un certain nombre de photos virales montrent un chat qui a gardé une maison à Odisha contre un cobra, cagoulé et impatient de partir, pendant pas moins d’une demi-heure.

Le chat de compagnie a gardé cet exploit extraordinaire jusqu’à ce que les travailleurs de la ligne d’assistance aux serpents atteignent l’endroit, à Bhubaneswar d’Odisha. Sur les photographies partagées par l’agence de presse ANI, on peut voir le petit félin blanc se tenir en alerte devant le cobra, l’empêchant d’entrer. Le propriétaire du chat, Sampad K Parida, a déclaré qu’il avait un an et demi et qu’il vivait avec eux comme un membre de la famille.

Odisha | Un chat de compagnie a monté la garde pour empêcher un cobra d’entrer dans une maison à Bhubaneswar Cat a empêché Cobra d’entrer à l’intérieur pendant près de 30 minutes jusqu’à ce que la ligne d’assistance aux serpents atteigne l’endroit. Notre chat a environ 1,5 ans et vit avec nous comme un membre de la famille : Sampad K Parida pic.twitter.com/dWZXTMf9V5 – ANI (@ANI) 21 juillet 2021

En réponse au tweet d’ANI, de nombreux utilisateurs ont partagé leur adoration enthousiaste des chats comme animaux de compagnie. Alors que certains ont dit que le chat s’était « transformé » en chien, certains ont partagé des photographies de leurs propres animaux à fourrure et ont déclaré que les chats pourraient sauver leurs humains des dangers « qu’eux seuls peuvent voir ».

Wow, ce chat s’est transformé en chien – sluggy⁷ˎˊ˗ ᴮᴱ (@hoopdoge) 21 juillet 2021

Voici la mienne. Une fois qu’ils vous auront choisi comme animal de compagnie (voyez ce que j’ai fait là-bas ? ), ils vous sauveront des dangers qu’eux seuls peuvent voir pic.twitter.com/txI0Y4p2Hw— অনু পরমাণু (@ianupamdey) 21 juillet 2021

Certains utilisateurs de Twitter l’ont imputé à l’agressivité territoriale des chats et avaient quelques points à faire valoir sur la nature des chats et des chiens.

Les copains chats montrent plus d’agressivité territoriale que les chiens, ils sont déterminés à protéger la maison jusqu’à ce que les propriétaires le leur permettent. L’un des défis d’adopter un chien après un chat est que le chat intimide le chien. pic.twitter.com/hkEaJ96ZdC– Shankar Narayanan (@shankarr139) 22 juillet 2021

Il y avait une version mème des événements, mettant en vedette un mignon félin.

Une version féline d’une œuvre d’art célèbre a été publiée par un utilisateur qui l’a surnommée « Purry Night », un jeu de mots que Vincent Van Gogh n’approuverait probablement pas s’il avait été en vie aujourd’hui.

Les utilisateurs de Twitter ont également défendu la personnalité générale des chats, qui ont la réputation d’être légèrement égocentriques.

Quand j’ai dit que tous les chats ne sont pas égoïstes ou axés sur eux-mêmes, personne ne m’a cru.— Dr. Vedika (@vishkanyaaaa) 22 juillet 2021

Qui a dit que les chats étaient des créatures ingrates ? — Suhas S. Hardutt 🇮🇳🚩 (@HarduttSuhas) 21 juillet 2021

Une personne avait une vision complètement différente de l’incident.

Peut-être qu’ils avaient juste une conversation sur le propriétaire. Hey snakeyy snakerson, aide-moi à quitter cet endroit pls bruh. — Amay 🐣 (@BrajBliss) 21 juillet 2021

De nombreux utilisateurs ont applaudi le comportement intrépide du chat et l’ont comparé à d’autres homologues plus grands de la famille féline. Les chats sont affectueusement surnommés « sher ki mausi » en hindi.

Billi ko sher ki Mousi kahte hai. Ils venaient de la famille Lions. #Audacieux– Apex_Interio (@interio_apex) 21 juillet 2021

En ce qui concerne la loyauté et la bravoure, l’incident montre que nous nous dirigeons vers un monde où les amoureux des chiens et les amoureux des chats peuvent coexister pacifiquement.

Le tweet de l’ANI a maintenant recueilli plus de 10 000 likes. Pensez-vous que cet événement prouve que le débat chien contre chat pourrait être une fausse dichotomie ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici