Un chat émacié de 18 ans trouvé dans les rues du sud de l’Okanagan

Errant seul, émacié, emmêlé mais toujours plein d’amour, un chat de 18 ans a été découvert il y a environ deux semaines dans le sud de l’Okanagan.

Le félin mince a été pris en charge par AlleyCats Alliance qui a amené l’aîné chez un vétérinaire. Chez le vétérinaire, on a découvert que le chat avait un tatouage partiel, cependant, on a découvert que l’animal avait été stérilisé et tatoué en 2005, ce qui lui faisait 18 ans.

Pourtant, le propriétaire d’origine du chat n’a pas pu être retrouvé.

AlleyCats s’occupe du félin depuis sa découverte. Elle a pris du poids et il y a eu une certaine lueur autour d’elle, c’est pourquoi l’organisme de bienfaisance l’a nommée Glow.

Glow se remet complètement et devient plus forte chaque jour et selon la présidente d’Alley Cats, Theresa Nolet, elle commence même à dire ce qu’elle pense.

« Nous espérons que cette vieille fille a une famille qui l’aime et veut désespérément la retrouver. Peut-être s’est-elle perdue lors d’un voyage dans l’Okanagan ? Nous savons que les chances que cela se produise sont minces, mais nous voulions essayer, car nous trouvons l’alternative difficile à accepter, qu’elle ait été exprès pour vivre seule », a déclaré Nolet.

Glow est une fille adorable et Nolet pense qu’elle a encore beaucoup de vie et d’amour à donner.

Si cette fin de conte de fées n’est pas dans les cartes, alors l’organisme de bienfaisance recherchera un héros de l’adoption qui est prêt à affronter une personne aussi âgée. Veuillez contacter AlleyCats à [email protected] si vous avez des informations qui ramèneront Glow à la maison.

