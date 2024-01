Un chat de compagnie retrouvé mort dans la neige avec des marques de morsure après avoir été éjecté du train par un conducteur, suscitant l’indignation

Plus de 300 000 personnes ont signé une pétition demandant qu’une conductrice de train russe perde son emploi après avoir jeté un chat hors d’un train, pensant qu’il s’agissait d’un chat errant.

Le chat blanc et roux, connu sous le nom de Twix, s’est échappé de son transporteur dans un train voyageant entre Ekaterinbourg et Saint-Pétersbourg le 11 janvier. Il a été retrouvé par le conducteur, qui a éjecté de force l’animal du wagon alors que le train était arrêté. dans la ville de Kirov, à l’est de Moscou.

Des centaines de personnes se sont rassemblées sous des températures inférieures à zéro pour rechercher l’animal, qui a ensuite été retrouvé mort le 20 janvier, à un peu plus d’un kilomètre de la voie ferrée où il avait été laissé. Des bénévoles ont rapporté que Twix avait péri à cause du froid intense et avait subi un certain nombre de morsures d’animaux présumés.

L’un des propriétaires de Twix a déclaré aux médias d’État qu’il avait l’intention d’intenter une action en justice après que son chat ait été retrouvé mort dans la neige, selon la BBC. signalé.

L’incident a suscité une indignation généralisée en Russie, des milliers de personnes ayant suivi l’histoire sur des comptes de réseaux sociaux dédiés. D’autres ont partagé des images virales du chat jeté dans la neige à des températures approchant les -22 degrés Fahrenheit (-30 degrés Celsius).

Une autre pétition appelant à des poursuites pénales contre le chef d’orchestre a recueilli dimanche plus de 100 000 signatures, après avoir été publiée en ligne le 19 janvier. Des milliers de personnes en Russie suivaient l’histoire sur un site spécialement créé. canal de médias sociauxa rapporté la BBC.

Les autorités locales ont jusqu’à présent refusé de poursuivre le conducteur, qui n’a pas été publiquement nommé.

Dans un communiqué, la compagnie ferroviaire nationale russe RZhD a déclaré qu’elle « regrettait sincèrement » la mort de Twix et s’est engagée à modifier ses règles sur la manière dont les employés doivent approcher les animaux non accompagnés.

“Nous regrettons sincèrement la mort du chat Twix et présentons nos excuses à ses propriétaires”, a déclaré la société dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« Afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir, des modifications sont déjà en cours dans les documents utilisés pour le transport des animaux domestiques dans les trains longue distance. Il sera interdit aux conducteurs de descendre des animaux des wagons : les animaux seront remis aux employés de la gare qui pouvez contacter des groupes de protection des animaux.

RZhD a déclaré que certains de ses employés avaient participé à la recherche de Twix, ajoutant qu’une de ses filiales étudiait un partenariat avec des organisations venant en aide aux animaux errants, a rapporté la BBC.