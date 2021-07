Un chat de compagnie disparu depuis l’effondrement des tours Champlain en Floride a retrouvé sa famille

Un chat de compagnie qui avait disparu après l’effondrement du condo mortel au bord de la mer en Floride le mois dernier a été retrouvé mordacieusement vivant et réuni avec sa famille. Le félin nommé Binx a été aperçu errant près des décombres des tours Champlain Sud effondrées le 8 juillet, deux semaines après l’effondrement du condo. Binx a été secouru par un bénévole nourrissant des chats dans la région, après quoi il a été emmené au groupe de secours sur le campus de Kitty avant de finalement retrouver sa famille. Le félin appartenait à la famille Gonzales qui vivait dans un appartement au 9e étage des tours à condos maintenant effondrées, a rapporté le Miami Herald.

Angela et Edgar Gonzales vivaient dans le bâtiment avec leurs filles, Deven et Tayler et leur chien, Daisy. Angela et Deven ont été l’une des premières personnes à être sauvées vivantes du bâtiment effondré et admises à l’hôpital. Alors que Tayler n’était pas présent dans le bâtiment au moment de l’effondrement, Edgar est toujours porté disparu.

Confirmant la nouvelle des retrouvailles de Binx avec la famille, Maria Gaspari, une amie de la famille Gonzales, s’est entretenue avec un média local WSVN. Elle a dit, même si elle n’était pas sûre de la façon dont le chat avait réussi à échapper à l’effondrement mortel, le trouver n’était rien de moins qu’un miracle. Les retrouvailles offrent une lueur d’espoir pour la famille qui traverse une période difficile après l’effondrement de l’immeuble le 24 juin.

Après 16 jours longs et incroyablement difficiles, je suis en mesure de partager une petite bonne nouvelle — Binx de Champlain Towers South a été retrouvé. Merci du fond du cœur et au nom de notre communauté à l’équipe qui a joué un rôle pour le réunir avec sa famille. pic.twitter.com/yzDxW6plHG – Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) 10 juillet 2021

Même deux semaines après l’effondrement, les équipes de secours poursuivent toujours l’opération de recherche. L’effondrement a fait au moins 79 morts, tandis que 61 autres sont toujours portés disparus. Vendredi, la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a confirmé que les sauveteurs avaient récupéré 15 victimes dont un garçon de 3 ans.

On croyait également que de nombreux animaux de compagnie étaient coincés sous les décombres du condo effondré et cette réunion de Binx est une lueur d’espoir pour d’autres familles qui cherchaient leurs animaux de compagnie.

