Le célèbre chat Instagram nommé Ponzu, qui avait rassemblé plus de 33000 fans en ligne, est récemment décédé lorsqu’un garçon a accidentellement trébuché en laisse. L’incident a fait suite à une dispute entre le propriétaire de l’animal et la famille du garçon au McCarren Park de Brooklyn le 4 avril.

Ponzu, 3 ans, est devenu la star d’Internet après que les vidéos mettant en vedette son amitié improbable avec le perroquet et le chien soient devenues virales. Selon un rapport dans Pointeurs verts, le propriétaire du chat Chanan Aksornnan, 34 ans, promenait Ponzu avec ses autres animaux de compagnie – un chien, un oiseau et une autre boule de poils dans le parc lorsqu’un garçon aurait trébuché sur la laisse de Ponzu et l’a blessé.

Le propriétaire du félin a déclaré que le garçon était avec la famille qui a commencé à se disputer au lieu de présenter des excuses ou d’avoir des remords.

«L’argument a dégénéré en une agression physique. J’ai reçu des coups de poing et de pied par trois femmes », a déclaré Aksornnan. Les responsables de la police ont confirmé que le propriétaire de l’animal aurait été frappé à coups de pied et de poing par Evelyn Serrano, 42 ans, ce qui aurait entraîné des coupures et des ecchymoses. Serrano a ensuite été arrêtée après avoir fui les lieux.

Le petit ami d’Arksornnan qui l’accompagnait dans le parc a également été gravement blessé lors de la bagarre.

Plus tard, à travers un message sur les réseaux sociaux, Arksornnan a révélé que son chat Ponzu était mort sur place après avoir souffert d’une maladie cardiaque et de blessures, tandis que ses trois animaux survivants souffraient de traumatismes.

Elle a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux selon laquelle le chat est décédé le dimanche de Pâques après avoir subi un choc et des blessures suite à un incident dans notre parc. Elle a en outre écrit qu’elle se sentait traumatisée après l’incident. Elle n’a pas de mots pour décrire à quel point son animal de compagnie était important. L’incident lui a laissé le cœur brisé. «Nous avons perdu notre garçon bien-aimé… il a apporté la joie et le sourire à des millions de personnes à travers le monde», a-t-elle écrit en parlant de Ponzu.

Plus tard, elle a remercié les gens pour leur soutien dans la cause de rendre justice au petit chat.

Mots-clés: chat, perroquet, Ponzu, chat célèbre d’Instagram meurt, Brooklyn,

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici