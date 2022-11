Un chat bavard et affectueux veut votre attention – Shaw Local

GRAYSLAKE – Emerald dit: «Je suis un personnage assez petit, bavard et toujours aussi excité pour l’attention. Je patte en l’air pour attirer votre attention. J’aime l’attention et je peux même vous donner quelques doux baisers.

« Je suis toujours enraciné pour les gens. Les chats, pas question. Ils sont plus une interférence et une douleur dans mon petit cul pelucheux. Tout cela pour dire que si vous ne vouliez qu’un seul chat, je serais tout simplement parfait. Venez me rencontrer bientôt afin que vous puissiez prendre cette décision.

Emerald a environ 3 ans, stérilisée, à jour des vaccins de routine (y compris la rage), testée négative pour le FIV, la leucémie féline et le ver du cœur et micropucée.

“Prenez le temps de tomber amoureux” est une promotion spéciale de fin d’année pour aider certains chats et chiens négligés ou plus difficiles à trouver l’amour. C’est un programme de 30 jours pour adopter. Emerald est ravie d’être incluse dans cette opportunité.

Bien que les visites sans rendez-vous soient les bienvenues, les adoptions se font uniquement sur rendez-vous pour s’assurer que le personnel est disponible pour aider les adoptants. Pour plus d’informations et/ou pour remplir une demande en ligne, visitez www.saveapetil.org/adopt.