Un chat avec une blessure massive au visage trouvé dans les rues de la Colombie-Britannique pendant une semaine

La SPCA de Prince Rupert espère amasser des fonds pour aider un chat qui a récemment été accueilli avec une blessure massive au visage.

Un tabby orange abandonné, maintenant nommé Edward, a été récupéré par de bons samaritains après avoir été vu marchant dans les rues pendant plus d’une semaine avec une blessure ouverte au visage.

“Ces personnes incroyables ont pu capturer Edward en toute sécurité et nous contacter pour obtenir de l’aide”, a déclaré Joe Griffith, directeur de la Prince Rupert BC SPCA. “Heureusement, nous avons pu passer un examen vétérinaire d’urgence le jour même de son arrivée.”

Il semble qu’il ait été violemment attaqué par un autre animal et, selon le personnel du BC SPCA Animal Centre, il semblait qu’il lui manquait la moitié du visage. Ils ont dit qu’Edward s’était battu pour sa vie.

Selon un communiqué de presse de la SPCA, il est arrivé à la clinique vétérinaire et le personnel a immédiatement commencé à travailler pour nettoyer et soigner sa plaie ouverte. Il aura besoin de quatre à cinq semaines de soins et de surveillance avec un nettoyage quotidien de la plaie pour s’assurer qu’elle guérit bien et ne s’infecte pas.

Edward pourrait également avoir la teigne qui nécessitera un traitement supplémentaire et des tests de laboratoire.

Le chat aura également besoin de vaccins, de vermifugation et de contrôle de la douleur. Une fois castré et récupéré, il sera disponible à l’adoption.

La SPCA a pour objectif de recueillir plus de 8 300 $ pour ses factures vétérinaires. Si elles sont inférieures, l’argent supplémentaire recueilli ira à d’autres animaux dans le besoin.

Mercredi après-midi, plus de 6 000 $ ont été versés.

Toute personne intéressée à faire un don pour ses frais vétérinaires peut le faire sur le site Web de la SPCA.

@MariscaDekkema

marisca.bakker@interior-news.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BCSPCA