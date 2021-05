Un chat audacieux qui a sauté du bâtiment du 5ème étage sous le feu disparaît

Une vidéo publiée par le département d’État de Chicago sur Twitter a laissé beaucoup de gens surpris alors qu’un chat a fait un « acte de foi » hors de l’appartement du 5ème étage d’un immeuble en feu. Dans la vidéo, le chat est vu sortir par une fenêtre en regardant autour de lui avec précaution pour faire le point sur la situation alors que de la fumée continuait à sortir du bâtiment. Il franchit ensuite le pas et atterrit en toute sécurité avant de se relever et de s’éloigner sans être dérangé. Heureusement, il a raté le mur d’enceinte et a atterri sur une pelouse juste en face du bâtiment. Les spectateurs pouvaient être entendus crier alors que le chat plongeait mais respirait du soulagement lors de son atterrissage en toute sécurité.

La vidéo publiée a suscité des réactions furieuses de la part des utilisateurs en ligne et a déjà obtenu près de 8 vues lakh et 12K likes.

Cependant, le félin désormais célèbre, appelé Hennessy, a disparu et n’est pas rentré chez lui après l’incident. Selon une mise à jour partagée par les pompiers de Chicago, le propriétaire de Hennessey a déclaré que le félin était un chat domestique et qu’il ne sortait pas. Le voisin près du 65e et Lowe sont également à la recherche du célèbre félin après avoir appris que le Hennessey avait sauté du 5ème étage et n’était pas rentré chez lui depuis.

Mise à jour du chat. Hennessy le chat volant n’est pas encore rentré chez lui. Les voisins près de 65e et Lowe sont à la recherche du félin désormais célèbre. Son propriétaire dit qu’il est un chat domestique qui n’est pas sorti. Nous mettrons à jour s’il est localisé. (Langford) – Chicago Fire Media (@CFDMedia) 14 mai 2021

Dans son tweet, le service d’incendie de Chicago a déclaré qu’il continuerait à se renseigner sur les allées et venues du félin. De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont également partagé leurs idées et suggestions pour localiser le chat. Voici quelques suggestions:

Suggérez de sortir et d’appeler à 2 heures du matin. Tous mes évadés sont rentrés à la maison à cette époque. Aussi la litière sale à l’extérieur dans les buissons et si l’un des vêtements de la famille n’est pas rempli de fumée, mettez-le à l’extérieur pour que le chat sente son odeur. Les chats ne vont généralement pas loin. – Beth Philley (@beth_philley) 14 mai 2021

Laissez sa boîte à chat dehors, ils peuvent sentir de loin, cela l’aidera à rentrer chez lui. Ils ont également tendance à demander / miauler de l’aide au coucher du soleil. – Sha (@vsxs) 14 mai 2021

Dites-leur de regarder aussi sous les voitures … quand le chat de ma fille était tranquillement assis sur un rebord de fenêtre, sa colocataire a accidentellement fermé la fenêtre et son chat ne pouvait pas rentrer et se cacher sous les voitures devant l’appartement jusqu’à ce qu’elle le trouve le jour suivant – Michele H.Richards M.Ed (@michyrichards) 14 mai 2021

Je suis un sauveteur d’animaux. Mon conseil – recherchez les buissons de l’autre côté de la rue. Le chat pourrait même grimper dans un arbre ou des buissons épais. L’appel peut ne pas réussir car de nombreux chats ne miaulent pas fort, en particulier. un chat blessé ou choqué. Utilisez un projecteur puissant après la tombée de la nuit. – Danny Cayco (@danecayco) 14 mai 2021

Les pompiers de Chicago répondant à un appel d’incendie dans la cuisine de ce bâtiment d’Englewood ont pu prendre le contrôle de la catastrophe en 15 minutes. Cependant, le chat n’était pas d’humeur à aider avec l’attente et a décidé de sauter le pas hors du bâtiment alors même que le pompier tentait de l’aider.

