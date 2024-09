Un chat aide accidentellement maman à créer l’art le plus cool

Montavon avait une imprimante pour son travail et Gibby adorait jouer avec les papiers pendant que sa mère essayait de les numériser. Elle a récemment acheté une nouvelle imprimante, et celle-ci est équipée d’un copieur.

Gibby a choisi sa mère, Rhea Montavon, dès son arrivée au refuge, et elle a immédiatement su que c’était lui qu’elle ramènerait à la maison. Depuis, ils sont meilleurs amis et elle est toujours plus qu’heureuse de supporter ses pitreries.

« Pendant que je l’installais, il voulait bien sûr le vérifier, alors je l’ai ouvert, [and] il s’est laissé tomber juste au-dessus et je savais que je devais faire un scan », a déclaré Montavon à The Dodo.

Montavon ne savait pas vraiment à quoi s’attendre lorsque le photocopieur faisait son travail – et les résultats étaient meilleurs et plus étranges que ce à quoi elle s’était attendue.