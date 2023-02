Un chat abandonné découvert dans un sac à linge scellé au Royaume-Uni

Un chat abandonné a été découvert dans un sac à linge dans un parc de l’East Yorkshire en Angleterre. Le félin a été découvert après qu’une femme, qui promenait son chien tôt le 26 janvier, a entendu des miaulements provenant d’un sac scellé. En voyant le sac bouger, la femme a transporté le chat en détresse à la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA), a rapporté le Metro. Le chat est pris en charge par les employés de la succursale du centre animalier de Doncaster, Rotherham and District à Bawtry, dans le Yorkshire du Sud. Le tabby gris et blanc de trois ans est anxieux après avoir été abandonné.

“Un jeune chat a été sauvé par un membre attentionné du public qui a entendu des cris de détresse provenant de l’intérieur d’un sac à linge zippé abandonné dans un parc à Hull”, a déclaré un porte-parole de l’association caritative pour les animaux. Il a souligné que le tabby “allait désespérément d’un côté à l’autre dans le but de sortir”. Le porte-parole a ajouté que puisque la femme était inquiète pour sa sécurité et son bien-être, elle avait amené le chat au centre animalier de l’organisme de bienfaisance.

Le porte-parole a confirmé que le chat progressait et que le personnel était convaincu que Dougie reviendrait avant de lui trouver un foyer aimant.

Le nouveau point de vente a ajouté que “la RSPCA pense que la crise du coût de la vie a un impact sur le nombre d’animaux abandonnés et négligés vus par ses agents”.

Gary Cotton, un agent de sauvetage des animaux de la RSPCA, a déclaré au portail que le doux petit chat tigré avait peut-être été intentionnellement abandonné dans le parc.

Lors d’un incident similaire en Floride, aux États-Unis, un propriétaire d’animal de compagnie a jeté son chat à la Humane Society of Broward County parce qu’il était “trop ​​​​affectueux”, a rapporté NewsWeek. La société a publié une vidéo du chat sur Instagram, révélant pourquoi le félin avait été abandonné par l’ancien propriétaire.

Le titre de la lettre disait : « Trop affectueux ! » « Oui, c’est la raison pour laquelle mon propriétaire m’a dénoncé », lit-on dans la lettre.

“Elle a dit que je l’ennuyais et à quel point j’étais douce et affectueuse. C’en était trop pour elle. Elle a dit que je l’avais attendue à la porte et que j’avais trop parlé. Je l’aimais, mais elle ne m’aimait pas en retour. J’espère que quelqu’un m’aimera pour qui je suis”, lire la lettre signée par “Jerry”

Peu de temps après la diffusion de la vidéo en ligne, le chat a été adopté par un nouveau parent qui a vu sa gentillesse dans le clip.

