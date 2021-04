Un passeur qui ronronne a été arrêté par les autorités en train de faire passer de la drogue dans une prison au Panama. Un chat portant une pochette de drogue attachée à son corps a été arrêté devant la prison de Neuza Esperanza dans la province caribéenne de Colon, au nord de la capitale Panama City, le 16 avril, vendredi, rapporte NY Post.

Le chat blanc pelucheux avait un tissu noué autour du cou alors qu’il était sur le point d’entrer dans la prison, qui abrite plus de 1700 prisonniers. Andres Gutierrez, chef du système pénitentiaire de Panama, a déclaré aux médias que l’improbable passeur avait un tissu noué autour du cou qui contenait des paquets enveloppés de poudre blanche, de matière végétale et de feuilles. Selon un autre responsable, le matériel était très probablement du crack, de la marijuana et de la cocaïne.

L’utilisation d’animaux pour le trafic de drogue est une tactique rare mais pas la première à être signalée. Le criminel à fourrure sera transféré dans un centre d’adoption d’animaux de compagnie, selon le procureur Eduardo Rodriguez.

L’enquête a été ouverte sur la question de l’utilisation d’animaux pour avoir introduit des substances illégales dans la prison, selon les procureurs locaux. On dit qu’une fois que l’animal est chargé de drogues par des personnes à l’extérieur, les détenus utilisent de la nourriture pour l’attirer vers eux. Des photos du chat criminel pris en flagrant délit ont été partagées sur Twitter par le bureau du procureur de la drogue de Colon.

Selon les rapports, la prison du Panama abrite environ 1800 détenus dans 23 cellules, qui sont très surpeuplées. Ce n’est pas le premier incident d’une manière aussi inhabituelle de contrebande. Les animaux, en particulier les chats, ont été utilisés à plusieurs reprises par des prisonniers comme trafiquants de drogue dans le pays d’Amérique centrale. L’utilisation de pigeons et de drones est également une méthode courante de contrebande de stupéfiants. La plupart de ces cas ont été interceptés par les autorités.

Alors que l’histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux, elle a suscité des réactions amusantes de la part des citoyens, tandis que beaucoup se sont interrogés sur le sort du chat et ce qui l’attendait.

