Un chasseur Wagner fait défection en Norvège, promettant de dénoncer les crimes de guerre russes

M. Risnes, l’avocat, a déclaré que le cas de M. Medvedev est le premier du genre en Norvège, ajoutant qu’il pourrait créer un précédent quant à la manière dont l’Occident gère la défection des combattants russes.

Dans une série d’entretiens avec le New York Times avant de quitter la Russie, M. Medvedev, 26 ans, a déclaré avoir rejoint Wagner en juillet et dirigé un détachement composé principalement de prisonniers enrôlés dans les batailles autour de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine. Le nom de l’unité de M. Medvedev a été corroboré par l’un de ses subordonnés présumés, un prisonnier recruté nommé Yevgeny Nuzhin, qui a été débriefé par les forces ukrainiennes après s’être rendu à elles en septembre.

M. Nuzhin a été renvoyé à Wagner dans un échange de prison peu de temps après et exécuté pour trahison.

M. Medvedev a déclaré avoir déserté en novembre, avant le meurtre de M. Nuzhin, et être retourné en Russie. Là, il a contacté M. Osechkin et d’autres militants des droits de l’homme pour obtenir de l’aide. Il a déménagé entre les villes jusqu’à son évasion en Norvège.

À un moment donné, en novembre, il s’est approché du quartier général de Wagner à Saint-Pétersbourg et a remis sa plaque militaire à un agent de sécurité, une scène capturée en vidéo par son compagnon et mise en ligne sur YouTube.

Les propres récits de M. Medvedev sur sa vie et son service militaire ont parfois été contradictoires, et il a refusé de fournir des preuves de ses affirmations les plus explosives.