Un chasseur marié a été tué par un cerf après que l’animal l’ait attaqué alors qu’il le nourrissait dans des chenils en Irlande.

Le père de trois enfants, Ger Withers, a été attaqué et piétiné par l’animal alors qu’il le nourrissait au chenil de chasse Duhallow à Liscarroll, au nord de Cork, le 29 décembre.

Il avait quitté sa maison de Rossinarney, Liscarroll, pour s’occuper des animaux de la petite ferme, où le cerf était gardé dans un enclos séparé des chenils.

L’alarme a été déclenchée après que M. Withers ne soit pas rentré chez lui après la ferme et que sa femme Maria a contacté un ami qui est allé le voir.

Son ami a trouvé M. Withers insensible sur le terrain et les services d’urgence ont été appelés.

Il a été déclaré mort sur les lieux.

Le corps du chasseur a été transporté à la Morgue de l’hôpital universitaire de Cork, où un examen post mortem a été effectué.

La police dit qu’elle traite l’incident comme un accident tragique.

Son amie Catherine Power lui a rendu hommage en tant que «homme merveilleux, chaleureux, grand chasseur».

« Nous sommes tous dévastés, c’était un homme tellement fantastique, très connu et admiré dans la communauté des chasseurs, il a laissé une jeune femme et ses enfants derrière lui, c’est un tel choc pour tous ceux qui le connaissaient et la famille ». elle a dit.

M. Withers était un chasseur chevronné qui avait chassé avec Duhallow Foxhounds pendant 14 saisons.

Son ami Dickie Power a déclaré: « Né et élevé près de Liscarroll, il connaissait chaque brin d’herbe de la baronnie de Duhallow, qui en était le propriétaire, et surtout à quel point la chasse pouvait accueillir chaleureusement. »