Un chasseur furtif F-35 perdu dans un « accident » en plein vol

L’incident s’est produit près de la base commune de Charleston en Caroline du Sud.

Un avion à réaction Beaufort F-35B Lightning II de la base aérienne du Corps des Marines des États-Unis a connu une urgence inconnue en plein vol, obligeant son pilote à s’éjecter dimanche. Les autorités ont demandé au public d’aider à localiser le lieu de l’accident.

L’incident s’est produit quelque part au nord de la base, les autorités affirmant que le pilote « éjecté en toute sécurité » depuis « un F-35 qui a été impliqué dans un accident cet après-midi. »

L’opération de recherche se concentre autour du lac Moultrie et du lac Marion, selon Jeremy Huggins, spécialiste des affaires publiques de la Joint Base Charleston.

« Si quelqu’un a des informations pouvant aider à localiser le F-35, il vous est demandé d’appeler le Centre des opérations de défense de la base », ont écrit les responsables de la base commune dans un message sur X (anciennement Twitter), ajoutant qu’ils travaillaient avec le Corps des Marines et la Federal Aviation Administration pour retrouver les débris de l’avion.

L’année dernière, un atterrissage en catastrophe d’un F-35B sur une base au Texas a soulevé des problèmes de sécurité concernant l’avion, ce qui a conduit à l’immobilisation de certains avions pour enquête. Les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient également temporairement immobilisé leurs F-35 à l’époque.

Présenté par Washington et le fabricant américain d’armes et d’aérospatiale Lockheed Martin comme l’un des avions de combat les plus avancés jamais développés, le projet F-35 a été coûteux pour les contribuables américains, qui ont payé la facture d’une longue série de retards. , dysfonctionnements et dépassements de coûts. Pourtant, les alliés des États-Unis, dont le Canada, l’Allemagne et la Finlande, se sont tous alignés pour acheter l’avion.