Un chasseur de trophées critiqué pour avoir posé avec un cœur de girafe sanglant coupé de la bête qu’elle a abattue

Un chasseur de TROPHÉES a posé avec un cœur de girafe sanglant qui a été découpé dans la bête qu’elle a abattue.

Merelize Van Der Merwe, 32 ans, a exaspéré les militants en partageant la photo de son « parfait » cadeau de Saint Valentin.

Elle se vantait que son « merveilleux » mari lui avait payé 1 500 £ pour qu’elle tue une vieille girafe dans un parc à gibier.

Elle a légendé la photo: « Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la taille du cœur d’une girafe? Je suis aux anges avec mon grand cadeau de la Saint-Valentin !!! »

Cela a suscité l’indignation parmi les militants des droits des animaux qui ont dit que c’était simplement « cruel » et l’ont qualifiée de « sociopathe ».

Mais Merelize soutient que sa mise à mort aide en fait à sauver les espèces menacées en Afrique du Sud.

La maman provocante a dit Le miroir elle appelle les groupes de défense des animaux « la mafia » et n’a « aucun respect pour eux ».

Le couple avait prévu un voyage pour la Saint-Valentin dans la station balnéaire de Sun City, mais ils ont « rapidement » changé leurs plans lorsque l’occasion de tirer sur une girafe s’est présentée.

Merelize a déclaré: « J’avais attendu des années pour mon propre taureau parfait – plus un taureau vieillit, plus il s’assombrit.

«J’adore la peau et le fait que ce soit un animal si emblématique pour l’Afrique.

«Nos plans ont rapidement changé. Mon merveilleux mari Gerhardt savait que c’était mon rêve.

« J’ai été comme un enfant pendant deux semaines, en comptant les jours. Ensuite, j’ai été inondé d’émotions. »

Elle prévoit d’utiliser la peau de sa victime de 17 ans comme tapis.

Merelize, qui dirige une ferme d’agrumes dans le nord de l’Afrique du Sud, a affirmé qu’elle « créait du travail pour 11 personnes ce jour-là » et « beaucoup de viande pour les habitants ».

Elle a également déclaré que la mort de l’animal créera une opportunité pour un nouveau taureau de « prendre le relais et de fournir une nouvelle génétique solide pour le troupeau ».

Et Merelize – qui a commencé à chasser à l’âge de cinq ans et a tué 500 animaux, dont des lions, des léopards et des éléphants – dit même qu’elle a partagé le cliché pour narguer les militants.

Elle a ajouté: «Si la chasse est interdite, les animaux perdront toute valeur et disparaîtront.

« La chasse a aidé à ramener de nombreuses espèces au bord de l’extinction. Les seules personnes qui protègent ces animaux sont les chasseurs de trophées. »

Mais le Dr Mark Jones de l’association caritative internationale Born Free Foundation a déclaré: «Les affirmations des chasseurs de trophées selon lesquelles ils sont préoccupés par la conservation de la faune sont très trompeuses.

« La chasse aux trophées n’est pas un outil de conservation et ne contribue pas non plus à des fonds importants pour les communautés locales. »

Et Elisa Allen, de People for the Ethical Treatment of Animals, a déclaré: «Quelqu’un qui tue un autre être sensible, se coupe le cœur et s’en vante correspond à la définition d’un sociopathe.

«Un jour, la chasse au trophée sera répertoriée comme le signe d’un trouble psychiatrique, comme il se doit aujourd’hui.

«C’est la grandeur, le meurtre en série et la soif de sang associés à un désir ardent de se montrer.