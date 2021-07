Un chasseur de trésor trouve une pièce anglo-saxonne d’une valeur de 2 crores de roupies au Royaume-Uni

Une pièce de monnaie anglo-saxonne rare a été trouvée par un chasseur de trésor avec un détecteur de métaux à West Dean, à la frontière du Wiltshire et du Hampshire au Royaume-Uni. Il a été trouvé l’année dernière en mars. Le Gold Penny, ou Mancus de 30 Pence, pourrait rapporter environ 200 000 £ (Rs 2 crore) lors d’une vente aux enchères. Selon les témoignages, le poids de la pièce est de 4,82 g et elle a été coincée dans le sable à l’époque d’Ecgberht, roi des Saxons de l’Ouest entre 802 et 839.

Le diamètre de la pièce est inférieur à un pouce. La pièce devrait rapporter une énorme somme d’argent lors de la vente aux enchères de pièces et de médailles historiques. La vente aux enchères est prévue pour le 8 septembre. La vente aux enchères sera organisée par les commissaires-priseurs Dix Noonan Webb.

Selon les médias, le chasseur de trésors était à la recherche du trésor depuis 8 ans. À la recherche de cette pièce, il parcourait la frontière du Wiltshire et du Hampshire avec un détecteur de métaux pendant de nombreuses années. Au cours de la perquisition, il a soudainement reçu un signal sonore dans un détecteur de métaux provenant d’un endroit.

Il a fouillé l’endroit et a trouvé cette pièce. Au début, il pensa que c’était le bouton d’une chemise qui avait été doré. Mais après une inspection plus approfondie, il comprit qu’il s’agissait d’une pièce d’or.

Le titre du roi Ecgbeorht Rex a été inscrit dans la pièce autour d’un monogramme du mot Saxon.

Peter Preston-Morley, chef du département des pièces de monnaie chez Dix Noonan Webb a informé que les pièces d’or du roi Ecgberht étaient complètement inconnues jusqu’à ce que celle-ci soit trouvée en 2020.

Selon un rapport du Mirror, une analyse de la pièce a été effectuée en juin 2021, où il a été observé que la pièce était fabriquée à partir d' »or de haute pureté ». Il contient également de petites quantités d’argent et de cuivre.

