Un chasseur de tempête au Texas a pris la photo la plus époustouflante du ciel que j’aie jamais vue [FULL PHOTO] – Le bon scoop

Laura Rowe, une chasseuse de tempêtes de l’ouest du Texas, a pris la photo la plus époustouflante du ciel que j’ai jamais vue avec la gamme de couleurs la plus vive:

Voici ce que Rowe en a dit sur Twitter:

D’accord, je ne m’attendais pas vraiment à ce que ça explose. 😂 J’ai pris ça la nuit dernière entre Earth, Texas et Littlefield, Texas! Nous étions entre le coucher du soleil et la tempête, ce qui a jeté une lumière incroyable sur la tempête. Pls ne le vole pas 🙃😂

Très bien les gars, première minuterie, il m’a donc fallu un certain temps pour comprendre la mise en place d’un site Web et que sais-je encore, mais C’EST EN DIRECT! Rendez-vous et prenez une impression si vous le souhaitez. J’espère en ajouter d’autres dans les prochains jours! Https: //t.co/SEm9p7R81S

– laura rowe (@ lauralouu30) 18 mai 2021