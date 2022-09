Un chasseur de bonnes affaires cherchait un mixeur et achetait un manuscrit médiéval lors d’une vente immobilière dans le Maine

Un chasseur de bonnes affaires qui s’est rendu dans une vente immobilière dans le Maine pour trouver un mixeur KitchenAid, une étagère ou des vêtements vintage est reparti avec un trésor vieux de 700 ans.

Au lieu d’un appareil de cuisine, Will Sideri est tombé sur un document encadré accroché au mur. Il avait une écriture élaborée en latin, ainsi que des notes de musique et des fioritures dorées. Un autocollant disait 1285 après JC. D’après ce qu’il avait vu dans un cours de manuscrits au Colby College, le document semblait carrément médiéval.

Et c’était une bonne affaire à 75 $ US.

Les universitaires ont confirmé que le parchemin provenait du Missel de Beauvais, utilisé dans la cathédrale de Beauvais en France et daté de la fin du XIIIe siècle. Il a été utilisé il y a environ 700 ans dans le culte catholique romain, ont-ils dit.

Un expert en manuscrits a déclaré que le document, rapporté pour la première fois par le Maine Monitor, pourrait valoir jusqu’à 10 000 dollars.

Après avoir espionné le manuscrit inhabituel, Sideri a contacté son ancien professeur du Colby College, qui le connaissait car il y a une autre page dans la collection du collège. Le professeur a contacté un autre universitaire qui avait fait des recherches sur le document. Ils ont rapidement confirmé l’authenticité.

Le parchemin faisait partie d’un livre de prières et de la liturgie des prêtres, a déclaré Lisa Fagin Davis, directrice exécutive de la Medieval Academy of America et professeur d’études manuscrites à l’Université Simmons de Boston.

Connexion à Hearst

Le missel complet appartenait autrefois à William Randolph Hearst, l’éditeur du journal, avant d’être vendu dans les années 1940 et, à la grande consternation des universitaires d’aujourd’hui, a été divisé en pages individuelles, a-t-elle déclaré.

La pratique était courante au début du XXe siècle. “Des milliers de manuscrits uniques ont été détruits et dispersés de cette façon”, a déclaré Davis.

Davis a minutieusement recherché le Missel de Beauvais et a retrouvé plus de 100 pages individuelles à travers le pays. Au total, le missel comptait 309 pages dans sa forme originale.

La page achetée par Sideri intéresse particulièrement les universitaires.

C’est un trésor à la fois en raison de son âge et de son état, qui est bien meilleur que l’autre page de la collection Colby, a déclaré Megan Cook, l’ancienne professeure de Sideri, qui enseigne la littérature médiévale à Colby.

Le parchemin vaut plus de 10 000 dollars, selon Davis. Mais Sideri a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le vendre.

Il a dit qu’il aimait l’histoire et la beauté du parchemin – et l’histoire de la façon dont il est tombé dessus.

“En fin de compte, c’est quelque chose que je sais cool”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas acheté ça dans l’espoir de le vendre.”