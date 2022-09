Un chasseur-cueilleur de Bornéo a survécu à la plus ancienne amputation connue, selon une étude

Commentez cette histoire Commentaire

Des archéologues ont découvert les restes d’un jeune chasseur-cueilleur à Bornéo qui a survécu à l’amputation de la jambe gauche il y a environ 31 000 ans, une découverte qui pourrait réécrire l’histoire de la chirurgie. Les résultats, publiés mercredi dans la revue Nature, seraient le premier exemple connu d’amputation complexe, antérieur à d’autres chirurgies de l’âge de pierre de plusieurs dizaines de milliers d’années.

“La compétence et la compétence médicales démontrées par cette amputation contrastent avec la litanie d’horreurs qui attendaient les patients des chirurgiens médiévaux en Europe, alors que la médecine moderne n’a atteint le succès régulier de l’amputation qu’après la découverte d’antiseptiques au tournant du siècle précédent”, ont écrit les auteurs. .

Les amputations réussies nécessitent une compréhension approfondie de l’anatomie humaine et de l’hygiène chirurgicale, ainsi que des compétences techniques considérables. Jusqu’à présent, la plus ancienne preuve d’amputation a été trouvée dans les restes squelettiques d’un fermier âgé en France, dont l’avant-bras avait été amputé au-dessus du coude il y a environ 7 000 ans.

Le consensus parmi les experts médicaux est que les humains n’avaient pas les compétences et la technologie nécessaires pour effectuer des interventions chirurgicales difficiles telles que l’amputation jusqu’à ce que les gens commencent à cultiver et à vivre dans des établissements permanents au cours des 10 000 dernières années. Même alors, avant les progrès tels que les antiseptiques, la plupart des personnes subissant une chirurgie d’amputation mouraient d’une perte de sang et d’un choc ou d’une infection ultérieure.

La dernière découverte – dans une région reculée de l’est du Kalimantan, la partie indonésienne de l’île de Bornéo – remet en question l’opinion selon laquelle “la médecine avancée dépassait la capacité de ces premières sociétés de recherche de nourriture et de chasse”, Tim Maloney, archéologue à l’Université Griffith d’Australie. et l’un des principaux chercheurs du projet, a déclaré aux journalistes mercredi. “Cela réécrit notre compréhension du développement de ces connaissances médicales.”

Le jeune chasseur-cueilleur a apparemment non seulement survécu à l’opération compliquée, mais a également vécu pendant six à neuf ans dans une région inhospitalière de forêt tropicale humide. Des scientifiques australiens et indonésiens ont découvert les restes en 2020 lors d’une fouille archéologique dans une grotte calcaire accessible uniquement par bateau à certaines périodes de l’année.

“Ce fut une énorme surprise que cet ancien butineur ait survécu à une opération infantile très grave et potentiellement mortelle, que la blessure ait cicatrisé pour former une souche, et qu’ils aient ensuite vécu pendant des années en terrain montagneux avec une mobilité altérée – suggérant un haut degré de communauté soins », a déclaré Melandri Vlok, paléopathologiste à l’Université de Sydney.

Elle a examiné les restes et confirmé des excroissances osseuses révélatrices liées à la guérison, suggérant que le membre a été amputé chirurgicalement alors que le jeune chasseur-cueilleur était encore un enfant, plusieurs années avant sa mort. au début de l’âge adulte.

Les restes ont été trouvés dans une grande grotte qui contient certains des premiers arts rupestres du monde, datant d’au moins 40 000 ans. Au cours des fouilles, a déclaré Maloney, les archéologues se sont attaqués à des scorpions, des chauves-souris et des singes proboscis qui n’étaient pas du tout impressionnés par leur présence dans l’ancien système de grottes.

Le squelette a été daté à l’aide d’échantillons de sédiments provenant de la zone d’inhumation et de fragments de dents.

Interrogé sur la façon dont les chercheurs ont pu exclure des causes autres que l’amputation du membre manquant, comme une affection congénitale, Maloney a déclaré que les os étaient cohérents avec les comparaisons cliniques avec des personnes ayant subi une intervention chirurgicale similaire.

“Tous présentent le même type d’os remodelé”, a-t-il déclaré. L’ossification des fragments d’os indique également qu’une pression a parfois été appliquée sur le moignon, car le jeune chasseur-cueilleur s’est probablement reposé dessus après que le membre a été retiré, a-t-il ajouté. Il était également peu probable que l’amputation ait été causée par une attaque d’animal ou un autre accident, car ceux-ci provoquent généralement des fractures par écrasement.

Les auteurs de l’article ont déclaré que la découverte suggère que des procédures chirurgicales avancées se produisaient en Asie tropicale des milliers d’années plus tôt qu’auparavant, et que d’anciens butineurs pourraient avoir puisé dans des médicaments naturels trouvés dans les tropiques pour empêcher la plaie de s’infecter lors de sa guérison après la chirurgie. .