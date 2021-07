Un charnier effrayant de victimes d’exécutions nazies où 20 000 femmes, enfants et personnes âgées massacrés ont été découverts en Russie

LA fosse commune effrayante qui craignait de contenir des milliers de victimes d’exécutions nazies a été découverte en Russie.

Les experts pensent qu’il pourrait y avoir jusqu’à 20 000 corps – y compris ceux d’enfants victimes – dispersés dans plusieurs lieux de sépulture autour du village de Borki dans la région de Pskov.

Les restes de dizaines de victimes avec de multiples blessures par balle ont été retrouvés lors de la première exhumation, mais beaucoup d’autres devraient maintenant être découverts, selon les rapports.

La fouille a été ordonnée après que l’enseignante et ethnographe locale Olga Petrova ait commencé à faire des recherches sur le génocide de la Seconde Guerre mondiale dans la région.

Elle a déclaré: « Il y a des souvenirs de Raisa Gorokhova, qui était une enfant à cette époque.

« Dans l’un des nombreux camions couverts [which took people to be shot], elle distingua le visage d’une enseignante Maria Voitsekhovskaya. Elle avait un fils, âgé de trois ans.

« Et elle a crié : ‘Bonnes gens, ils nous emmènent pour une exécution à Borki. Aidez nous’. »

Des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été amenés dans des camions pour être exécutés, selon des rapports historiques.

Les découvertes ont conduit à l’ouverture d’une affaire pénale officielle pour génocide par la commission d’enquête russe.

HORREUR DU GÉNOCIDE

Une vidéo de Vesti Pskov montre les agents du comité déterrant les restes humains.

Igor Neofitov, chef de l’unité de recherche Pamyat (« Mémoire »), a déclaré : « La profondeur de l’enterrement n’est pas encore connue… mais il est clair que des personnes ont été abattues ici à plusieurs reprises.

« Il y a des chaussures d’été et d’hiver des assassinés, y compris des enfants. »

Il a ajouté : « Alors que les opérations de recherche sont en cours, nous ne comprenons toujours pas très bien l’ampleur de la catastrophe.

« Le premier emplacement a déjà été trouvé, et il est clair que le travail ici peut durer des mois et non des semaines. »

Les Allemands ont occupé la région en 1941 et on estime que jusqu’à 20 000 civils ont été massacrés

Un certain nombre d’emplacements possibles d’autres fosses communes sont actuellement à l’étude.

ABATTAGE DE MASSE

Des documents classifiés seront mis à la disposition des enquêteurs, mais les preuves suggèrent que les victimes ont été déplacées ici des régions de Pskov et de Smolensk.

Elena Tsunaeva, du Mouvement de recherche russe, a déclaré : « Après la fin de la guerre, une enquête a été menée. Mais tout le monde n’a pas été alors puni.

« Néanmoins, les documents d’archives et les résultats de recherche désormais déclassifiés aideront à restaurer une liste complète des personnes qui ont été victimes de génocide pendant les années de guerre. »

L’Union soviétique a perdu environ 27 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 8,7 millions de militaires et 19 millions de civils.

La plus grande partie des morts militaires étaient 5,7 millions de Russes ethniques, suivis de 1,3 million d’Ukrainiens ethniques.

Un quart des habitants de l’Union soviétique ont été blessés ou tués.

