Un chargeur de 100 W pour la prochaine série Honor 50 est photographié

Honor devrait dévoiler sa prochaine série phare de smartphones le mois prochain, et la rumeur veut que nous examinions trois smartphones de la famille: Honor 50, Honor 50 Pro et Honor 50 Pro +. Un ou deux d’entre eux recevront une charge filaire rapide de 100 W, comme cela a déjà été révélé lors d’une certification antérieure, et aujourd’hui, la brique de charge de 100 W a fui dans toute sa splendeur dans l’image pratique que vous pouvez voir ci-dessous.

Il est probable que seul le Honor 50 Pro + utilisera ce chargeur spécifique, les deux autres modèles étant limités à 66W. On dit également que les 50 et 50 Pro arborent le même chipset, à savoir le Snapdragon 778G récemment dévoilé, tandis que le 50 Pro + ira avec le meilleur chien de Qualcomm pour 2021, le Snapdragon 888. Nous espérons que, puisque Honor est une société indépendante désormais, il pourra également utiliser à nouveau les services de Google, après la scission de Huawei (qui est toujours interdite par le gouvernement américain).

Un fuiteur bien connu et généralement fiable en Chine affirme que ce chargeur de 100 W sera dans la boîte et non un accessoire optionnel. Il semble donc que Honor n’est pas prêt à être « inspiré » par Apple et Samsung en supprimant les chargeurs des emballages de vente au détail pour le moment.

