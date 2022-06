Un char raciste a écrasé la fête à Sundre, en Alberta. rodéo, disent les organisateurs

Les organisateurs d’un rodéo du centre de l’Alberta et son comité de parade appellent au calme après qu’un char du défilé de ce week-end, qui avait un thème raciste, a été vu dans le cortège.

Le char du défilé, organisé dans la commune de Sundre le samedi matin, consistait en un tracteur tirant un individu portant une fausse barbe vêtu d’un turban et d’un costume. Sur le côté de la remorque, qui était un épandeur de fumier, se trouvait le message « Le libéral ».

Le Sundre Pro Rodeo et le comité du défilé ont déclaré qu’ils n’approuvaient pas l’inscription. Le comité a poursuivi en suggérant qu’il avait enfreint les règles.

“L’inscription n’a pas été approuvée et, après une enquête plus approfondie, a rejoint le défilé sans passer par aucune inscription”, a écrit le comité dans un communiqué publié sur la page Facebook du Sundre Pro Rodeo.

Malgré la façon dont le char est arrivé là, il a déjà suscité de vives critiques de la part des membres de la communauté.

« AFFICHAGE DU RACISME »

Le Dashmesh Cultural Centre, un centre de la communauté sikhe de Calgary, s’est dit “extrêmement déçu et attristé” par la “manifestation du racisme”.

“Nous devons avoir des conversations et des actions sérieuses pour mettre fin à ces formes de racisme. Nous invitons (les organisateurs du rodéo professionnel de Sundre) et leur comité de parade à visiter DCC et à en apprendre davantage sur les sikhs”, il a écrit sur Twitter.

“Nous espérons que le dialogue aidera à mettre fin à ces démonstrations insensées d’ignorance envers les minorités.”

Le député de Calgary Skyview, George Chahal, a également qualifié le flotteur de “honteux” tandis que Jasraj Singh Hallan, le représentant de Calgary Forest Lawn, partageait des sentiments similaires.

La communauté sikhe du Canada, dont je suis fier d’être membre, a une grande diversité de points de vue politiques. Plus important encore, les sikhs ont été une force inébranlable pour le bien en Alberta et dans tout le pays. Honte aux responsables de cet ignoble étalage de racisme. https://t.co/WMYa46IIN0 —Georges Chahal (@ChahalGeorge) 26 juin 2022

C’est absolument dégoûtant. Ce genre d’actes n’a pas sa place au Canada. Cela devrait être condamné dans les termes les plus forts par tous. https://t.co/y9OZNcXbYI — Jasraj Singh Hallan 🇨🇦 (@jasrajshallan) 25 juin 2022

Le maire de Calgary s’est également adressé aux médias sociaux pour condamner le flotteur.

Après un vendredi où les droits des femmes ont été repoussés de 50 ans, que puis-je dire à ce sujet ? Plusieurs choses. Rien. Vous choisissez. Je suis épuisé. Pourtant, les gens comme moi continuent, nous continuons à nous battre et continuons à pousser pour le mieux. Faites mieux, les gens. https://t.co/CQjxcJKycy — Jyoti Gondek (@JyotiGondek) 27 juin 2022

Pendant ce temps, les organisateurs du rodéo et le comité du défilé se sont encore excusés de la situation et se sont engagés à faire en sorte que rien de tel ne se produise plus.

“Nous vous envoyons nos plus sincères excuses et quelque chose comme ça ne se reproduira JAMAIS”, a déclaré le rodéo.

Le député provincial Jason Nixon, représentant Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre, a condamné le flotteur, ajoutant dans une déclaration à CTV News que “la discrimination et le racisme n’ont pas leur place” nulle part en Alberta.

“Les organisateurs du défilé m’ont assuré que ce char n’avait pas été approuvé et qu’ils mettaient en place des mesures pour s’assurer que cela ne se reproduise plus”, a ajouté Nixon.

La ville de Sundre est située à environ 92 kilomètres au nord-ouest de Calgary.