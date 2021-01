La manifestation des agriculteurs en Inde a reçu le soutien de nombreux artistes de l’industrie du divertissement du Pendjab ainsi que de plusieurs stars de Bollywood. De nombreuses célébrités ont exhorté le gouvernement à écouter les préoccupations des agriculteurs et à apaiser leurs craintes, notamment Priyanka Chopra Jonas. Swara Bhasker a également assisté récemment à la manifestation.

Maintenant, l’artiste pakistanais Jawad Ahmad a créé une chanson pour les agriculteurs du monde. Intitulée Kisana, la chanson sortie en décembre 2020 a été vue des milliers de fois sur YouTube. Plusieurs vidéos de réaction sur la chanson ont également été publiées.

Parlant de la chanson, Jawad a déclaré qu’un mouvement de droite des agriculteurs est nécessaire partout dans le monde. Il a partagé que la situation des paysans au Pakistan est également misérable, a rapporté Le temps de l’Inde.

Jawad a déclaré qu’il avait réalisé la vidéo après avoir vu comment le mouvement des agriculteurs en Inde est reconnu par les agriculteurs du monde entier. Les paroles de la chanson disent, ‘Uth Utaan Nu Kisana Hunn Tu Jeena Aay, Polia Tu Jag Da Ann Données Teri Sohni Tarti Maata Tu Jag Da Tu Jag Da Palan Haar Hunn Tu Jeena Aay, ce qui signifie grosso modo que les paysans doivent s’élever et qu’ils sont les fournisseurs du monde.

La chanson mentionne que les agriculteurs sont ceux qui donnent de la nourriture aux juges et aux policiers afin que la communauté soit puissante tandis que d’autres sont leurs serviteurs.

Partageant la vidéo sur sa chaîne YouTube, Jawad a écrit qu’il s’agissait d’une chanson révolutionnaire pour les paysans afin qu’ils puissent être inspirés et motivés à lutter pour leurs droits. Jawad a dédié cette chanson au mouvement paysan mondial.

Dans une démonstration émotionnelle d’amour transfrontalier, Sandeep Singh a déclaré qu’il adorait cette chanson et qu’il était originaire d’Inde, mais qu’il aimait le Pakistan. Un utilisateur du Pakistan a déclaré: «Le frère sikh Zindabad aime du Pakistan.»

Un autre utilisateur de YouTube, Gurvail Singh Dhillon, a remercié Jawad pour son soutien aux agriculteurs et a déclaré: «L’amour de l’est du Pendjab». Un fan de Jawad a également déclaré qu’il était «criminellement sous-estimé». Le fan a continué à le qualifier de meilleur chanteur que le Pakistanais Atif Aslam, l’un des chanteurs les plus populaires en Inde et au Pakistan.

La protestation des agriculteurs en Inde a commencé contre les nouvelles lois agricoles et dure depuis plus d’un mois maintenant. Selon certaines informations, 70 personnes sont mortes au cours des manifestations en cours. Plusieurs séries de négociations ont eu lieu entre les syndicats d’agriculteurs et le gouvernement, cependant, une solution ne semble pas en vue.