Un légendaire chanteur irlandais se rend à Kelowna.

Très populaire à l’étranger, Daniel O’Donnell sera en septembre le mardi 20 interprétant un mélange de nouvelles chansons ainsi que certaines de ses chansons à succès de sa carrière de plus de 40 ans.

“Nous allons être une sélection de trucs plus anciens et peut-être un peu de trucs plus récents”, a déclaré O’Donnell. “J’ai tendance à faire beaucoup de choses avec lesquelles les gens sont familiers.”

En 2002, O’Donnell a reçu l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique. Alors qu’il recevait le prix du prince de l’époque, devenu roi Charles, O’Donnell a été attristé par la récente nouvelle de la reine, qu’il n’a jamais pu rencontrer.

“De toute évidence, c’est une période triste”, a déclaré O’Donnell. “Elle doit être admirée pour la façon dont elle s’est comportée tout au long de sa vie.”

Il s’agit de sa première tournée au Canada depuis avant la pandémie et a duré à Kelowna en 2017. Il devait faire une tournée au Canada à cette époque l’année dernière, mais elle a été reportée.

O’Donnell sort un nouvel album le vendredi 4 novembre intitulé Je vous souhaite bonne.

Le concert a lieu au Kelowna Community Theatre et les billets coûtent entre 64,50 $ et 84,50 $. Trouvez des billets et plus d’informations ici.

