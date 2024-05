Un chanteur explique le syndrome de la personne raide

Amazon MGM a publié la première bande-annonce émouvante du documentaire de Céline Dion « I Am : Celine Dion ».

Le document révèle plus de détails sur le diagnostic de Dion atteint du syndrome de la personne raide. Après avoir reporté plusieurs dates de sa tournée européenne en décembre 2022, Dion a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble neurologique qui altère la vie, qui crée des spasmes qui affectent sa capacité à marcher et à utiliser ses cordes vocales pour chanter comme elle le faisait avant.

La bande-annonce montre des images d’archives et des coulisses tout au long de la carrière de Dion, ainsi que de nouvelles interviews de la chanteuse de renommée mondiale alors qu’elle est aux prises avec son diagnostic. À un moment donné, elle fond en larmes en racontant les récents problèmes de santé auxquels elle a été confrontée.

« Ce n’est pas difficile de faire un spectacle, vous savez. C’est difficile d’annuler un spectacle », dit-elle dans la bande-annonce. «Je travaille dur tous les jours. Mais je dois admettre que ça a été un combat. Cela me manque tellement. Les gens, ils me manquent. Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je ramperai. Je ne m’arrêterai pas.

« Il ne s’agit pas d’un regard exhaustif sur la vie et l’époque de la chanteuse pop emblématique, mais plutôt d’un instantané d’une période charnière de sa carrière. Le documentaire dure environ un an et raconte le combat de Dion contre le syndrome de la personne raide, un trouble neurologique rare qui affecte le cerveau et la moelle épinière. Dans le cas de Dion, la maladie a interrompu ses moyens de subsistance et sa capacité à performer. » Variété Signalé précédemment.

« Ces dernières années ont été un tel défi pour moi, le voyage depuis la découverte de ma maladie jusqu’à apprendre à vivre avec et à la gérer, mais sans la laisser me définir », a déclaré Dion dans un communiqué annonçant le film. « Alors que le chemin vers la reprise de ma carrière d’interprète continue, j’ai réalisé à quel point cela me manquait, de pouvoir voir mes fans. Pendant cette absence, j’ai décidé que je voulais documenter cette partie de ma vie pour aider ceux qui partagent ce diagnostic.

La quintuple lauréate d’un Grammy Award est connue pour sa chanson classique de « Titanic », « My Heart Will Go On », « La Belle et la Bête », nominée aux Oscars, et a vendu plus de 250 millions d’albums au cours de sa carrière. Elle a fait sa première apparition publique majeure aux Grammys 2024 après son diagnostic du syndrome de la personne raide.

« I Am : Celine Dion » sera disponible en streaming sur Prime Video le 25 juin. Regardez la bande-annonce ci-dessous.