Un chanteur de gospel subit une greffe de rein qui lui a sauvé la vie après avoir perdu sa mère et ses deux sœurs qui luttaient contre une maladie rénale chronique

Tammy Edwards mène depuis 30 ans une héritage de musique dans sa famille en tant que chanteuse principale du groupe gospel Tammy Edwards et The Edwards Sisters.

« La musique m’a sauvé la vie », a déclaré Edwards.Bonjour Amérique » « Cela m’a définitivement sauvé. »

Il y a près de dix ans, en 2015, Edwards, de Caroline du Nord, a fait partie d’un autre héritage familial qui a changé le cours de sa vie.

Edwards, alors âgée d’une quarantaine d’années, a reçu un diagnostic de maladie rénale chroniqueun diagnostic également posé à sa mère, Diana, et à deux de ses sœurs, Tonette et Tina, au cours de leur vie.

L’insuffisance rénale chronique est une maladie dans laquelle les reins d’une personne sont endommagés au fil du temps et ne peuvent plus filtrer le sang comme ils le devraient, ce qui entraîne un risque accru d’autres problèmes de santé, notamment des maladies cardiaques et de l’hypertension artérielle. selon l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales.

La maladie touche plus de 37 millions d’adultes aux États-Unis, selon l’institut.

Pourtant, il est extrêmement rare qu’une maladie rénale chronique touche quatre membres d’une même famille sur deux générations, selon le Dr Cynthia Christiano, chef de la division de néphrologie et d’hypertension à ECU Health, où Edwards est traité.

« Je n’ai jamais vu une famille comptant autant de membres atteints d’une maladie rénale chronique que la famille Edwards », a déclaré Christiano. « Nous savons que cette maladie est héréditaire, mais il s’agit d’un cas inhabituel. »

Pour Edwards, la maladie rénale chronique a pris le dessus sur sa vie.

Pendant plusieurs années, le chanteur se rendait dans une clinique locale quatre jours par semaine pour recevoir une dialyse quatre heures par jour. Souvent, elle le faisait avec sa mère à ses côtés, également sous dialyse.

Actualités ABC

Edwards, mère de deux enfants, a déclaré que le fait qu’elle n’avait pas un rein fonctionnel lui consumait également ses pensées.

« Chaque fois que je regardais une personne, je la regardais et je voyais son rein. N’est-ce pas fou ? », se souvient Edwards. « Je dirais : ‘Ils ont un rein, et leur rein fonctionne. Le mien ne fonctionne pas.' »

Choix de l’éditeur

Au cours de sa propre bataille contre la maladie rénale chronique, Edwards a subi des pertes personnelles dévastatrices.

Actualités ABC

La sœur d’Edwards, Tina, la première de la famille à recevoir un diagnostic de maladie rénale chronique, est décédée des suites de la maladie le jour de l’anniversaire de son fils en 1990.

« C’était déchirant », a déclaré Edwards à propos de cette perte, ajoutant : « On dirait que c’était hier. Elle me manque tellement. »

En 2020, Edwards a déclaré qu’elle et sa mère avaient survécu à de graves épisodes de COVID-19.

Mais quelques mois plus tard, la sœur d’Edwards, Tonette, qui avait subi avec succès une greffe de rein quelques années auparavant, est également tombée malade. Elle a été hospitalisée et est décédée en février 2021, selon Edwards.

Quelques mois seulement après la mort de sa deuxième fille, Diana, la mère d’Edwards, est également décédée.

« Quand Tonette est décédée, ma mère n’a tout simplement pas pu le supporter », a déclaré Edwards. « C’était très déchirant pour elle. C’était sa deuxième fille qu’elle avait perdue. »

À peu près au même moment où Edwards est devenue le seul membre de sa famille à souffrir d’une maladie rénale chronique, elle a commencé à apporter des changements pour sauver sa propre vie.

Elle a subi une opération chirurgicale de perte de poids et s’est retrouvée en assez bonne santé pour pouvoir être inscrite sur la liste d’attente pour une greffe de rein, rejoignant ainsi des dizaines de milliers d’autres patients espérant une greffe de rein potentiellement vitale. selon les données du réseau américain d’approvisionnement et de transplantation d’organes.

En novembre 2022, Edwards a reçu l’appel téléphonique qu’elle attendait. Des médecins de Caroline du Nord avaient trouvé un rein compatible et transporté le rein à travers l’État pour le transplanter à Edwards.

Actualités ABC

Après la greffe réussie, Edwards a pu rentrer chez elle avec sa fille et son fils, sans dialyse et prête à vivre sa vie.

« Au lieu d’abandonner, nous avons dû tenir bon et être forts. La bonne nouvelle devait nous parvenir », a déclaré Edwards, faisant référence à l’une des chansons les plus personnelles de son groupe de gospel, intitulée « Good News ».

Près de deux ans après avoir subi la greffe, Edwards est à nouveau capable de se produire avec des membres de Tammy Edwards et des Edwards Sisters.

Bobby Barnhill



Elle a déclaré que sa santé continue de s’améliorer.

« Depuis l’opération, je vais bien », a déclaré Edwards. « Je continue simplement à aller à mes visites chez le médecin, à suivre tout ce que dit le médecin et à avoir ma foi. »