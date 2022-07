Un chanteur de gospel s’excuse après un sermon bizarre sur les fidèles “cassés” et “laids”

La chanteuse de gospel américaine Kim Burrell, qui est devenue célèbre pour sa collaboration avec d’éminents musiciens tels que Mariah Carey, Jay Z, Frank Ocean et bien d’autres, a récemment fait l’objet de critiques massives pour un sermon qu’elle a prononcé récemment. Au cours de son discours, Kim Burrell a fait quelques commentaires désobligeants sur l’apparence et les conditions des participants en utilisant des termes de référence tels que “laid” et “cassé”. Une vidéo de son discours dans une branche inconnue de Kingdom City Church est devenue virale sur Internet, laissant les internautes déchaînés.

Kim Burrell a répondu à la controverse dans une déclaration Instagram désormais supprimée. Cependant, même ses excuses ont fini par être critiquées par ses partisans. Burrell a reconnu que certains de ses mots semblaient offensants, mais a affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de blesser qui que ce soit. Elle a déclaré : « En tant que citoyenne du Royaume et femme intègre, je reconnais que certains de mes mots, même s’ils sont dits en plaisantant, peuvent être offensants. Mon intention n’est jamais de blesser qui que ce soit, mais de répandre l’amour, le rire et, plus important encore, le don que Dieu m’a fait en chantant. Si quelqu’un a été offensé, je peux sincèrement dire que je m’excuse.

Elle a en outre abordé les commentaires ignobles jetés sur son chemin et a déclaré qu’elle ne tolérerait pas le harcèlement, la calomnie et la diffamation de quelque nature que ce soit tout en demandant à tout le monde d’arrêter avec le “faux récit”. Burrell a poursuivi: «Cela étant dit, l’ironie dans tout cela est que ceux qui critiquent ma déclaration affichent la chose même dont ils m’ont accusé, cependant, ce n’était pas humoristique ou en plaisantant. Ces pages dans lesquelles des commentaires ignobles et de faux récits ont été créés ont été notées, signalées et, espérons-le, réduites au silence. Encore une fois, je m’excuserai si quelqu’un pensait que mon humour était malveillant, mais je ne tolérerai en aucun cas le harcèlement, la calomnie ou la diffamation de mon personnage. Meilleur à tous.

Ses excuses n’ont pas été bien accueillies par les abonnés et le cycle de critiques s’est poursuivi, l’amenant à retirer sa lettre d’excuses.

Mercredi, Burrell a de nouveau suivi sa déclaration précédente dans une autre vidéo d’excuses partagée sur Instagram. Dans le nouveau clip, Burrell a mentionné que sa déclaration précédente avait été écrite par l’un de ses avocats. Elle a expliqué comment la seconde moitié de sa déclaration est apparue une fois de plus comme offensante.

“Bonjour tout le monde. C’est Kim Burrell. Je suis désolé. Je suis sérieux. Je veux dire que. Pas de la lettre, de mon cœur. J’ai publié une lettre il y a deux jours. Cela n’a pas du tout été clair, et je dois vous dire ceci – c’est un avocat qui m’a demandé de le faire. La dernière partie, vous savez que je sais, c’était offensant… Ce n’était pas mon intention, mais c’était sa formulation de dire: “Ils doivent être conscients.” J’ai dit, ‘Non.’ Mes amis m’ont appelée et m’ont dit: “Non, il y a encore des gens qui sont blessés par la partie d’eux qu’ils aiment chez toi” », a-t-elle déclaré dans le clip.

Tout en concluant ses excuses, Burrell a expliqué qu’elle ne voulait blesser personne et espérait que tout le monde guérirait de toute la controverse. « Je suis vraiment vraiment désolé. Je ne voulais pas te blesser. Je ne veux pas te blesser. Je ne prévois pas de te blesser, et je prie pour que tu guérisses de ça », a-t-elle conclu. La vidéo de ses dernières excuses a également été retirée de son profil Instagram pour des raisons inconnues.

Dans son sermon viral, Burrell a été vue en train de poser aux participants une série de questions inconfortables alors qu’elle riait pendant son discours. Elle a déclaré: «Parfois, avant d’avoir des amis, nous devons faire une interview: depuis combien de temps êtes-vous fauché? Combien de fois avez-vous changé de nom sur votre facture d’éclairage ? Combien de vos factures sont au nom de votre petit cousin ? Vivez-vous dans une roulotte ou une maison? Vous comprenez. Il ne s’agit pas de statut ou de choses matérielles. C’est juste une question de choix. » Regardez l’intégralité du clip ci-dessous :

Et c’est pourquoi les gens ne vont pas à l’église. Il n’y avait pas de Jésus dans ce pic.twitter.com/NTmPoym2EW – C Diddy (@Chaleah__) 18 juillet 2022

Le clip a également vu Burrell féliciter les fidèles de ne pas avoir pris le vaccin et de ne pas porter de masques faciaux. Ce n’est pas la première fois que Burrell suscite la controverse. En 2017, son apparition dans l’émission The Ellen DeGeneres a été annulée pour avoir fait des commentaires homophobes lors d’un autre sermon au Texas.

