Un chanteur country affirme que son cancer s’est propagé aux poumons et demande de l’aide à ses fans

Un chanteur country demande de l’aide à ses fans après avoir révélé que son cancer s’était propagé à ses poumons.

L’auteur-compositeur-interprète Joshua Ray Walker annoncé Mardi, il a terminé son traitement de chimiothérapie pour un cancer du côlon, mais des tests de suivi ont révélé plusieurs ganglions de tailles différentes dans ses deux poumons.

« Avant de commencer la chimiothérapie, on m’avait dit que j’avais 90 % de chances d’avoir un résultat positif aux tests après le traitement. Je n’étais donc pas préparée à découvrir une nouvelle tumeur dans un nouvel organe », a déclaré Walker. « Malheureusement, cela signifie que mon cancer sera probablement reclassé au stade 4. »

Le natif de Dallas a déclaré qu’il subirait prochainement une biopsie pulmonaire et commencerait bientôt une radiothérapie, promettant de « se battre de toutes ses forces ». Campagne GoFundMedemandant aux supporters de contribuer aux frais médicaux.

RECOMMANDÉ•Syracuse.com

« J’ai toujours vécu ma vie à fond et je continuerai à le faire. Quand les temps sont durs, mon instinct me pousse à trouver comment survivre financièrement », a-t-il déclaré. « Je travaille plus dur pour m’assurer que mes proches et moi-même aurons les nécessités de base. Cette qualité m’a été très utile dans la vie, mais elle rend difficile le repos lorsque les difficultés de la vie ne sont pas uniquement financières. J’ai du mal à demander de l’aide, même lorsque je crois qu’elle me sera accordée avec joie », a déclaré Walker.

« Je remercie tout le monde d’avance pour leur amour et leur soutien continus. Je vous aime tous énormément. »

Walker est un musicien country connu pour des chansons comme « Lot Lizard », « Sexy After Dark », « Thank You For Listening » et des reprises d’artistes comme Whitney Houston (« I Wanna Dance With Somebody »), Lizzo (« Cuz I Love You »), Cher, LeAnn Rimes et Sia. Il est apparu sur la liste « Best of 2021 » de Rolling Stone et a été nommé « l’un des conteurs les plus passionnants de la country » par le magazine Spin.