Un chanteur arrêté pour DUI HIT & Run à Miami – Hollywood Life

Crédit d’image : Corrections de Miami-Dade/SL/MEGA

DaniLeigh s’est retrouvée derrière les barreaux le matin du 30 mai. L’artiste de 28 ans a été arrêtée pour avoir prétendument frappé quelqu’un avec sa voiture alors qu’elle conduisait sous l’influence. Vers 00h53, des agents ont été dépêchés dans une zone de Miami Beach, en Floride, selon le rapport de police obtenu par HollywoodLa Vie. Le rapport indique que des témoins ont observé une Mercedes Benz grise, prétendument conduite par DaniLeigh (b. Danielle Curiel), voyageant à « une vitesse élevée et se faufilant dans et hors de la circulation ». Le rapport indique que le véhicule «a heurté un cyclomoteur (scooter) et a continué à rouler. Le véhicule ne s’est pas arrêté ou ralenti.

Le rapport affirme que « plusieurs personnes ont tenté d’attirer l’attention de la conductrice et de l’informer qu’elle traînait le cyclomoteur ». Le rapport affirme que la victime présumée du délit de fuite a été transportée à Ryder Trauma et que le conducteur du cyclomoteur – un homme – a subi des «blessures ne mettant pas sa vie en danger», notamment une lacération au rein et une fracture de la colonne vertébrale.

Après que l’un des témoins a appelé le 911, un officier a répondu et a lancé un contrôle routier sur la Mercedes grise. « Au début, le conducteur a refusé de s’arrêter », lit-on dans le rapport. Finalement, le conducteur – encore une fois, DaniLeigh – a fini par s’exécuter. Le rapport indique également que l’agent « a pu sentir une forte odeur d’alcool émanant du véhicule » une fois que DaniLeigh a baissé la vitre. L’officier a remarqué les « habiletés motrices de DaniLeigh [appeared] être paresseux. »

DaniLeigh « a informé les agents qu’elle n’avait jamais heurté un automobiliste », lit-on dans le rapport. « Elle a également indiqué ne pas avoir consommé de boissons alcoolisées. Lorsqu’on lui a demandé d’où elle venait, le chauffeur a répondu qu’elle venait d’une fête privée du Memorial Day. L’agent a lancé un test de sobriété sur le terrain, auquel DaniLeigh s’est conformé. « Mlle Curiel n’a pas réussi à se conformer aux normes. » Elle a donc été arrêtée et emmenée dans la salle de test respiratoire de Miami Beach. Elle a passé un test d’haleine et le rapport affirme que ses deux tests sont revenus avec un taux d’alcoolémie de 0,145 et 0,148, bien au-dessus de la limite de 0,08.

Dani fait face à trois chefs d’accusation : conduite sous l’influence, laissant une scène d’accident avec des blessures corporelles graves et des dommages matériels DUI. Son véhicule a été mis en fourrière, et « lors de l’état des lieux du véhicule [an officer] trouvé une bouteille ouverte de 1942 Don Julio. Il n’y avait pas d’alcool dans la bouteille.

DaniLeigh a récemment parlé avec HollywoodLa Vie sur sa musique à venir. « Je veux vraiment me lancer dans la danse cette année », a-t-elle déclaré en parlant de sa nouvelle chanson et de son prochain album. « Je voulais que mon peuple et mes fans se sentent bien dans leur peau », a-t-elle déclaré. «Donc, il suffit de les responsabiliser, d’encourager simplement les gens à danser. Les vidéos de danse que je vois des gens faire pour [the song], c’est tellement cool à voir parce que je me dis, ‘Hé, regarde-la et son sac.’ Comme juste se sentir. C’est ce que je voulais avec ce disque.

