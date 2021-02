Un chanteur a été arrêté en Russie après avoir tourné un clip vidéo se moquant de Vladimir Poutine pour des allégations selon lesquelles il possède secrètement un palais sur la mer Noire d’une valeur allant jusqu’à 1 milliard de livres sterling.

Roman Tumanov, 25 ans, a déclaré qu’il avait été «complètement indigné» après que des détails sur le palais aient été révélés dans un documentaire de la figure de l’opposition emprisonnée Alexei Navalny.

Se faisant appeler Roma TMNV, il a fait la chanson «Aquadisco», nommée d’après l’une des caractéristiques signalées du palais.

Un aquadisco est un type de grande fontaine à eau éclairée par des lasers et autres lumières.

Le domaine aurait également un boudoir de danse de poteau, un casino et un tunnel secret menant à la plage.

Il y aurait également un cinéma, un rickey de hockey sur glace et des pistes d’atterrissage pour hélicoptères ainsi que des terrains d’environ 39 fois la taille de Monaco.

Poutine a précédemment nié posséder le palais, situé près de la station balnéaire de Gelendzhik.

Le Kremlin a déclaré qu’il appartenait en fait à Arkady Rotenberg, un magnat de la construction milliardaire et ami d’enfance de Poutine.

Les paroles de la chanson de Tumanov se lisaient: « Bâton de hockey sur glace à la main / Tabac dans le narguilé / Let’s bug Lyokha [Navalny] / [Palace] est génial,

« L’église est géniale / Deux blocs pour l’hélicoptère / Il a attrapé une bouteille / Un ami a attrapé une petite amie,

« Ne pas utiliser 282 [article 282, law against incitement] / Vova [Putin] invite moi,

« L’énergie est là / Vova est avec nous comme un adolescent / Mercedes AMG noire / Gelenwagen se rendant à Gelendzhik,

« A vécu tout ça dans un bunker / Déménagé ici pour résidence / À l’arrivée de notre groupe / Cumberbatch, Trump et Kennedy,

« Pour aquadisco hein? C’est aquadisco disco disco oui,

« Aquadisco ha. »

Tumanov, qui est basé dans la ville occidentale de Saratov, avait également assisté à un rassemblement de soutien à Navalny.

La vidéo a recueilli plus de 840 000 vues après sa mise en ligne, et Tumanov a dit plus tard aux fans qu’il avait été arrêté et emmené dans un poste de police.

Il a ensuite été condamné à une amende de 200 £ par un juge, mais a promis de poursuivre sa protestation.

«J’exprime mon opinion et je crois que tous les musiciens réfléchissent simplement à la réalité», a-t-il déclaré.

«J’ai grandi dans un appartement d’une pièce avec ma mère et je vis maintenant avec ma femme dans un appartement d’une pièce.

«Bien sûr, j’adorerais être dans son palais. J’étais complètement indigné et j’ai exprimé mon opinion.

Le mois dernier, Navalny est rentré en Russie d’Allemagne, où il avait passé les cinq mois précédents à se rétablir après avoir été empoisonné avec l’agent neurotoxique Novichok lors d’une tentative d’assassinat.

Après son retour en Russie, Navalny a été arrêté et condamné pour des accusations largement considérées comme politiquement motivées, provoquant des manifestations dans plus de 100 villes à travers le pays.

Tumanov a déclaré qu’il admirait Navalny pour son retour en Russie alors qu’il savait qu’il risquerait presque certainement d’être arrêté.

«Cette personne est digne de respect pour le fait qu’elle a pu le faire et a montré aux gens qu’ils ne devraient pas avoir peur», a-t-il déclaré.