Un «chantage extrême» a forcé les fédérations à abandonner les brassards OneLove, déclare la FA allemande

Les fédérations de football qui avaient prévu de porter les brassards “OneLove” pour faire une déclaration contre les discriminations lors de la Coupe du monde au Qatar ont été confrontées à un “chantage extrême” qui a conduit à l’abandon de l’action prévue, a déclaré mardi la Fédération allemande de football (DFB).

Les fédérations d’Angleterre, du Pays de Galles, de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse, d’Allemagne et du Danemark avaient déclaré lundi avoir été mises sous pression par la FIFA, qui avait menacé de délivrer des cartons jaunes à tout joueur portant le brassard multicolore.

L’homosexualité est illégale dans l’État du Golfe.

Le directeur des médias de la DFB, Steffen Simon, a déclaré à la radio allemande Deutschlandfunk que l’Angleterre, qui avait été la première équipe à être censée le porter lundi lors de son match contre l’Iran, avait été menacée de multiples sanctions sportives.

“Le directeur du tournoi est allé voir l’équipe anglaise et a parlé de multiples violations des règles et a menacé de sanctions sportives massives sans préciser de quoi il s’agirait”, a-t-il déclaré.

Simon, qui n’a pas précisé s’il faisait référence aux organisateurs locaux ou à la FIFA dans sa référence au directeur du tournoi, a déclaré que les six autres nations avaient alors décidé de “faire preuve de solidarité” et de ne pas le porter.

“On a perdu le brassard et c’est très douloureux mais on est les mêmes qu’avant avec les mêmes valeurs. Nous ne sommes pas des imposteurs qui prétendent avoir des valeurs et les trahissent ensuite », a-t-il déclaré.

“Nous étions dans une situation extrême, dans un chantage extrême et nous pensions que nous devions prendre cette décision sans le vouloir.”

L’équipe anglaise n’a pas voulu commenter cette affaire. La FIFA n’a pas immédiatement répondu à Reuters lorsqu’on lui a demandé de commenter. Des organisateurs locaux ont également été contactés.

La réaction en Allemagne au revirement de la DFB a été une critique cinglante, la chaîne de supermarchés REWE ayant abandonné son accord avec la DFB.

La réputation de la fédération a souffert ces dernières années avec la démission de quatre présidents précédents au milieu d’allégations de corruption et d’autres scandales, ou ternies par eux.

« Je peux comprendre la déception. Nous avions le choix entre la peste et le choléra », a déclaré Simon.

Alors que les nations européennes ont décidé de laisser tomber les brassards, l’équipe nationale d’Iran a refusé de chanter son hymne avant son match d’ouverture de la Coupe du monde lundi en signe de soutien aux manifestations de masse dans son pays et à une violente répression de l’État contre les troubles.

“Nous avons beaucoup de respect pour ce que l’équipe d’Iran a fait hier”, a déclaré Simon. « Nous nous sentons avec les femmes iraniennes. Oui, nous n’avons plus le symbole mais nous maintenons toujours les valeurs associées à ce symbole. La DFB est dans une opposition fondamentale au sein de la FIFA », a-t-il déclaré.

