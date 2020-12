Sept ans après son existence, le système d’après-saison qui a remplacé la Bowl Championship Series commence à produire des niveaux de frustration, et dans certains cas de mépris, parmi les fans et les concurrents qui ont finalement écrasé le BCS.

Texas A&M est contrarié de ne pas avoir fait les quatre derniers.

Indiana est folle d’être exclue des Six du Nouvel An.

Les équipes du Groupe des cinq sont plus irrespectueuses que jamais car il est devenu très clair qu’elles ne sont même pas sérieusement envisagées pour les éliminatoires de football universitaire.

Et ce n’est pas seulement le CFP qui a découragé les gens dimanche. L’ensemble du système de bol a été exposé pour être une imposture qui n’a rien à voir avec la récompense d’équipes méritantes lorsque l’armée (9-2) s’est retrouvée sans adversaire pour les séries éliminatoires tandis que neuf équipes avec des records perdants, dont 2-8 en Caroline du Sud, ont obtenu des matchs.

Ce que je peux vous dire, c’est la raison pour laquelle il y a des plaintes, et je le dis avec un sourire sur mon visage, c’est parce que les gens se soucient, a déclaré le directeur des sports de l’Iowa, Gary Barta, président du comité de sélection des séries éliminatoires. Ils se soucient beaucoup.

Vrai. L’épine dorsale du sport, son moteur économique, c’est la passion des fans pour lui. Mais si trop de clients et de participants sont contrariés, ce n’est plus une question de rire.

Pour être sûr, une partie de cela n’est que des gémissements typiques qui ne disparaîtront jamais. Le concept de personnes raisonnablement en désaccord sur un processus subjectif a disparu. Bien sûr, Texas A&M avait une affaire pour être n ° 4. Mais seuls ceux qui l’analysent à travers des lunettes de couleur marron affirmeraient que les Aggies ont été volés.

Pourtant, la puissante Conférence du Sud-Est ne bénéficiant pas du doute pour une fois pourrait être une bonne chose. La seule conférence avant cette année à placer deux équipes dans un dernier quatre est devenue le plus fervent partisan public du statu quo.

Une petite déception pourrait motiver la SEC à pousser au changement. Cela a certainement eu cet effet dans le Big Ten après quelques saisons au cours desquelles son champion a été exclu.

La Conférence de la côte atlantique a mis deux équipes dans les demi-finales du 1er janvier de cette saison, le numéro un de l’Alabama affrontant Notre-Dame à Arlington, au Texas, et l’État de Clemson-Ohio à la Nouvelle-Orléans.

Combattre le football irlandais ne s’écrase que sur le canapé de l’ACC pendant cette saison bouleversée par une pandémie, mais la conférence encaissera deux chèques de 6 millions de dollars tout de même pour avoir deux demi-finalistes.

Alors que le dernier appel pour le comité revenait à Notre Dame ou au Texas A&M, c’était l’inclusion de l’État de l’Ohio après une saison de six matchs qui semblait attirer la plupart de la colère des fans et certains doutes pas si subtils des entraîneurs.

Je pense que les jeux comptent, a déclaré Dabo Swinney de Clemson. Le bilan mental et physique d’une saison, il n’y a personne qui dirait que quelqu’un qui a joué 11 matchs contre quelqu’un qui en a joué six est meilleur physiquement ou quelque chose comme ça parce que c’est une longue saison.

Le comité était à fond sur les Buckeyes et leur calendrier limité, mais pas si enthousiaste pour l’Indiana (6-1) avec sept matchs disputés.

La meilleure saison des Hoosiers depuis des décennies ne leur a valu qu’une candidature à l’Outback Bowl contre une équipe du Mississippi avec un dossier perdant. Au classement final de l’AP de la saison régulière, l’Indiana était n ° 7. La CFP a coincé les Hoosiers à 11 ans, derrière l’État de l’Iowa (8-3), la Géorgie (8-2) et la Floride (8-3).

L’entraîneur de l’Indiana, Tom Allen, a pris la grande route.

Il y aura un moment et un endroit pour aborder cela, a déclaré Allen. Je ne pense pas que ce soit le moment ou l’endroit. J’étais ravi d’aller à Tampa.

L’Indiana semblait souffrir au moins un peu du type de parti pris pour la marque dont se plaignent tant de personnes en dehors des conférences Power Five.

Il est on ne peut plus clair que les équipes des soi-disant conférences du Groupe des cinq n’obtiendront jamais plus que le strict minimum qu’offre le CFP.

Une place dans les six jeux de bol à gros prix est réservée au champion de la conférence du Groupe des cinq le mieux classé. C’est tout ce que ces ligues ont jamais obtenu. Aucune équipe en demi-finale. Aucune équipe ne reçoit une offre générale pour l’un des jeux fastueux joués autour du jour de l’An.

Si ce n’est pas cette saison étrange, alors quand?

Si le débat pour la quatrième place est l’équipe que l’Alabama a battue par 28 (Texas A&M) ou l’équipe de Clemson battue par 24 (Notre Dame), alors pourquoi ne pas donner une chance à Cincinnati invaincu? Au lieu de cela, les Bearcats étaient classés huitièmes derrière l’Oklahoma (8-2) et la Floride.

Louisiana-Lafayette, l’équipe qui a battu l’Iowa State par 17 points, a terminé 19e dans le classement du comité. Coastal Carolina, la seule équipe à battre Louisiana-Lafayette, a terminé 12e.

Alors que Kirk Herbstreit d’ESPN a suggéré que les conférences du Groupe des cinq devraient prendre la grande route au lieu de faire toute une histoire, le changement vient rarement de demander poliment.

Les éliminatoires de football universitaire se développeront. Cela n’arrivera probablement pas avant l’expiration du contrat de télévision actuel de 12 ans avec ESPN après la saison 2025.

Les débats sur ce à quoi pourrait ressembler le changement commencent déjà à se produire, mais pas officiellement. Combien d’équipes? Comment seront-ils choisis? Ou mieux, comment seront-ils admissibles? Où les jeux seront-ils joués?

Tout cela doit être décidé, et plus il y a de gens dans le football universitaire qui ne sont pas satisfaits des séries éliminatoires actuelles, meilleures sont les chances que les pièces cassées soient réparées.

