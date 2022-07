AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants

Il était temps.

C’est la réponse d’un survivant des pensionnats de Winnipeg à l’utilisation sans réserve par le pape François du mot génocide pour décrire ce qui est arrivé aux peuples autochtones forcés de fréquenter les écoles au Canada.

« Il est temps qu’ils utilisent ce genre de mots pour décrire ce qui est arrivé à notre peuple. Il est temps que nous disions des mots qui ont du sens et de la vérité », a déclaré Jennifer Wood, qui travaille avec le National Centre for Truth de Winnipeg. et Réconciliation.

“Et que pour que cela vienne du plus haut du Vatican, en le disant dans notre patrie, cela va peser beaucoup sur les gouvernements, sur les agences, sur les églises”, a déclaré Wood, originaire de la Première Nation Neyaashiinigmiig en Ontario. . Elle a été forcée de fréquenter un pensionnat à Portage la Prairie, au Manitoba.

Le pape a utilisé le mot sur le vol papal d’Iqaluit à Rome tard vendredi, après avoir passé six jours au Canada pour un “pèlerinage pénitentiel” de réconciliation au cours duquel il s’est excusé pour le rôle de l’Église catholique dans la gestion de nombreuses écoles.

REGARDER | Pope affirme que le système des pensionnats du Canada équivaut à un génocide :

Le pape dit que le système des pensionnats du Canada équivaut à un génocide Le pape François a décrit le système des pensionnats du Canada et son assimilation forcée des enfants autochtones comme un génocide. Brock Pitawanakwat, le coordinateur du programme d’études autochtones de l’Université York, a qualifié les commentaires du pape de “tardifs”, mais a déclaré qu’il s’agissait d’un “développement important”.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation de Winnipeg, qui détient les dossiers recueillis par la Commission de vérité et réconciliation, a jusqu’à présent documenté 4 118 enfants décédés dans les pensionnats.

Dans ses multiples discours au cours de la semaine, le pape François a décrit le système des pensionnats comme une politique d’assimilation et d’émancipation, et qu’il nuit aux familles en sapant leur langue, leur culture et leur vision du monde.

“Oui, c’est un mot technique, génocide. Je ne l’ai pas utilisé parce qu’il ne m’est pas venu à l’esprit. Mais oui, je l’ai décrit. Oui, c’est un génocide”, a déclaré le pontife aux journalistes lors du vol aller.

Wood et ses collègues du NCTR ont assisté à la première apparition et aux excuses du pape à Maskwacis, en Alberta, portant des t-shirts avec les noms des enfants morts dessus. Elle a dit qu’elle était heureuse de pouvoir représenter leur mémoire lors de l’événement.

Elle se souvient de ces enfants en pensant à l’utilisation par le pape du terme génocide.

“C’est une destruction délibérée de notre famille, de notre identité et de notre culture. C’est une assimilation forcée”, a déclaré Wood. “Vous enlevez votre mode de vie à tout un peuple de notre patrie, le Canada. Je suis donc très heureux qu’il sorte et dise des mots qui sont la vérité.”

Wood tient un t-shirt avec les noms de certains des enfants qui sont morts dans les pensionnats au Canada. Elle et ses collègues du Centre national pour la vérité et la réconciliation les ont portés lors de la première sortie du pape en Alberta lors de son “pèlerinage pénitentiel” canadien de six jours la semaine dernière. (Justin Fraser/CBC)

“Je cherchais des mots significatifs, significatifs”: ancien chef de l’AFN

Les commentaires du pape ont pris au dépourvu un dirigeant autochtone de longue date.

« Cela représente clairement un changement radical, de mon point de vue. C’était complètement inattendu », a déclaré Phil Fontaine, ancien chef national de l’Assemblée des Premières Nations et survivant des pensionnats.

Fontaine a dit qu’il espère que l’utilisation du mot génocide par le Pape ne stimulera pas un débat sans fin entre les différences de sens des mots « génocide » et « génocide culturel » lorsqu’il s’agit de décrire ce que les survivants des pensionnats ont vécu.

“Moi-même, personnellement, je ne cherchais pas la perfection. Mais je cherchais des mots significatifs, significatifs, honnêtes”, a déclaré Fontaine en entrevue samedi.

“Ce que j’ai entendu m’a convaincu que nous devons avancer et commencer d’autres travaux importants et ne pas nous laisser entraîner par un débat sans fin, par exemple, entre génocide culturel et génocide.”

La Commission vérité et réconciliation, qui a publié son rapport final en 2015, a conclu que le système scolaire équivalait à un génocide culturel.

L’utilisation du mot par le pape François ne doit pas détourner l’attention de la confrontation des problèmes non résolus entre les peuples autochtones et l’Église catholique, a déclaré Fontaine. Ces problèmes comprennent la restitution des terres où existaient des pensionnats et l’accès aux artefacts et aux documents qui restent sous le contrôle de l’Église.

REGARDER | Comment s’est déroulée la visite du pape au Canada en 11 minutes :

Comment la visite du pape au Canada s’est déroulée en 11 minutes Le pape François a récemment terminé un “pèlerinage de pénitence” de six jours en Alberta, au Québec et au Nunavut. Les communautés des Premières Nations, métisses et inuites ont réfléchi à ses excuses et à sa visite avec espoir, déception et appels à l’action.

Brock Pitawanakwat, professeur agrégé d’études autochtones à l’Université York, a déclaré que le développement était important, voire un peu tardif.

“L’Église catholique a été connue pour être toujours, je suppose, le retardataire en termes d’excuses aux survivants des pensionnats. Toutes les autres églises agissent plus rapidement en termes de fourniture de documents, de reconnaissance des préjudices passés. Et donc pour que le pape… reconnaisse que génocide est un terme approprié, je pense que c’est un développement important », a déclaré Pitawanakwat.

Les expériences du pape au Canada et le temps passé avec les survivants semblent avoir laissé une empreinte sur lui, a déclaré Darren Dias, professeur de théologie au St. Michael’s College de Toronto. L’utilisation du mot génocide en est une indication, a déclaré Dias.

“C’est un Argentin de 85 ans qui a beaucoup à faire – il ne connaît pas toute l’histoire. Il n’a pas lu toute la littérature savante. Mais il apprend à ce sujet”, a déclaré Dias.

“Je pense que venir au Canada a été une véritable expérience d’apprentissage”, a-t-il ajouté. “Donc je pense que s’il n’a pas pensé à l’utiliser auparavant, il sait certainement ce que c’était maintenant et a utilisé le mot clairement.”

Wood, qui travaille avec des survivants des pensionnats à travers le Canada pour les aider à faire face aux traumatismes, dit qu’elle espère que les commentaires du pape marqueront un tournant sur leur chemin vers la guérison.

“Pour qu’il utilise ce mot, je crois que les survivants vont ressentir … un niveau de confiance”, a-t-elle déclaré. “Ils vont faire confiance à la visite, qu’il a des remords, qu’il a eu un profond chagrin. Donc pour moi, ça va dire qu’il l’a eu, il l’a vu – il a vu le génocide.”

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.