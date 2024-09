Un changement pionnier : le prix Obel récompense les innovations transformatrices depuis 2019

Photo de la vie urbaine – Cueillette de plaques de cuisson dans un espace communautaire temporaire à Copenhague. Image © Emilie Koefoed pour le PRIX OBEL

Le Prix Obel est un prix international qui vise à mettre en lumière des initiatives non conventionnelles et originales au sein de la profession d’architecte. Soutenu par le Fondation Henrik Frode Obelchaque prix annuel est centré sur un thème spécifique. En explorant chaque année un défi différent de l’environnement bâti, le prix reste ouvert à un large éventail de solutions et d’innovations architecturales, récompensant les contributions qui ont un impact positif sur les personnes et la planète.

« Architectures WITH », le thème récemment annoncé de l’édition 2024, explore la conception participative, la co-création et la collaboration interdisciplinaire, remettant en question les rôles traditionnels de l’architecture pour favoriser des environnements inclusifs et adaptables. Il vise à responsabiliser toutes les parties prenantes et à renforcer l’intelligence collective en architecture.

Lisez la suite pour découvrir les précédents lauréats du prix Obel, montrant comment chacun a abordé avec réflexion les thèmes respectifs, soulignant les approches diverses et percutantes célébrées par le prix au fil des ans.

Brise-lames vivants / SCAPE

Prix ​​Obel 2023 : Adaptation

Brise-lames vivants / SCAPE. Image reproduite avec l’aimable autorisation de SCAPE

Le projet vise à lutter contre l’érosion du littoral, à restaurer l’écologie et à mobiliser la communauté le long de la rive sud de Staten Island. Lancé après la super tempête Sandy dans le cadre du concours Rebuild by Design, le projet comprend 2 400 pieds linéaires de brise-lames près du rivage en béton et en pierre écologiquement améliorés. Ces structures sont conçues pour atténuer les dégâts causés par les vagues, réduire l’érosion et créer des espaces d’habitat pour les espèces marines telles que les huîtres et les poissons à nageoires. Les huîtres, un élément clé des récifs artificiels, devraient peupler et fortifier naturellement les brise-lames au fil du temps.

L’initiative s’aligne sur la Thème du Prix Obel 2023 : Adaptation. À travers ce thème, le prix vise à récompenser des projets qui font preuve de souplesse et de résilience en s’adaptant à un environnement en évolution rapide. En plus de la restauration écologique, l’initiative favorise également l’engagement communautaire par le biais d’initiatives éducatives visant à promouvoir la gestion environnementale et les loisirs. En intégrant la participation citoyenne, la science et les liens culturels avec le littoral, le projet permet aux communautés locales de prendre part aux efforts de conservation basés sur l’écologie.

Béton neutre en carbone / Seratech

Prix ​​Obel 2022 : Émissions

Béton neutre en carbone / Seratech. Image © Helene Sandberg

Les doctorants Sam Draper et Barney Shanks de l’Imperial College de Londres ont développé Seratech, une méthode de création de béton neutre en carbone. Cette technologie innovante capte directement le CO2 des émissions industrielles et le stocke en produisant un additif de ciment à base de silice. Cet additif peut remplacer jusqu’à 40 % du ciment Portland dans le béton, ce qui permet d’obtenir des produits à zéro émission de carbone. Les matériaux nécessaires, les déchets de CO2 et les minéraux de silicate de magnésium sont abondants dans le monde entier, et le procédé peut s’intégrer parfaitement aux lignes de fabrication existantes sans modifications significatives.

Compte tenu de l’empreinte carbone importante du secteur de la construction, la technologie de Seratech offre une solution prometteuse pour réduire considérablement les émissions à l’échelle mondiale en permettant la production de béton neutre en carbone. Le procédé est également conforme à la Thème du prix Ober 2022 : « Les émissions »cherchant des moyens de minimiser les émissions de carbone dans le secteur de la construction grâce à des processus pouvant être mis en œuvre à l’échelle mondiale.

La ville en 15 minutes / Carlos Moreno

Prix ​​Obel 2021 : Villes

Photo de la vie en ville – Banlieue de Copenhague. Image © Emilie Koefoed pour le PRIX OBEL

La ville du quart d’heure est un concept d’aménagement urbain qui garantit que tous les résidents peuvent accéder aux besoins quotidiens comme le travail, le logement, la nourriture, la santé, l’éducation et les loisirs en 15 minutes à pied ou à vélo. Ce modèle vise à améliorer la vie urbaine en réduisant le trafic et la pollution. Mis au point à Paris sous la maire Anne Hidalgo avec la collaboration de Carlos Moreno, il a été adopté par des villes du monde entier, notamment Chengdu et Melbourne. Le modèle a pris de l’importance en 2020, alors que les villes recherchaient des stratégies de relance durables après la COVID-19.

Anandaloy (Le lieu de la joie profonde) / Anna Heringer

Prix ​​Obel 2020 : Raccommodage

Anandaloy (Le lieu de la joie profonde) / Anna Heringer. Image © Kurt Hoerbst

Anandaloy, qui signifie « lieu de joie profonde » en bengali, est un bâtiment multifonctionnel et non conventionnel situé dans le nord du Bangladesh, conçu par l’architecte allemande Anna Heringer. Il comprend un centre thérapeutique pour les personnes handicapées au rez-de-chaussée et un atelier de textile issu du commerce équitable pour les femmes locales au dernier étage. Construit à partir de matériaux durables comme la boue et le bambou, le design incurvé du bâtiment intègre une rampe, créant des espaces ludiques et des recoins tranquilles. Anandaloy associe l’innovation architecturale à l’équité sociale, en utilisant des matériaux et un artisanat locaux pour refléter les valeurs culturelles. Ce projet enrichit la vie en répondant à des besoins divers et en promouvant la durabilité environnementale et sociale.

Jardin aquatique Art Biotop / Junya Ishigami + Associates

Prix ​​Obel 2019 : Bien-être

Jardin aquatique Art Biotop / Junya Ishigami + Associates. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Fondation Henrik Frode Obel

Le jardin aquatique Art Biotop de Tochigi, au Japon, conçu par Junya Ishigami, est un mélange unique d’architecture, d’art et d’écologie, redéfinissant l’interaction humaine avec la nature. À l’origine, il s’agissait d’un site forestier pour un hôtel. Le projet consistait à déplacer des arbres vers une prairie adjacente, mélangeant le paysage de l’ancienne rizière avec une forêt couverte de mousse. Cette transformation crée un environnement artificiel mais intrinsèquement naturel, avec de nombreux étangs interconnectés intégrés au système d’irrigation existant. Le jardin présente une synergie poétique de paysages passés et présents, encourageant une profonde appréciation de la nature. Il illustre comment les interventions architecturales peuvent coexister harmonieusement avec le monde naturel et le mettre en valeur pour améliorer le bien-être des humains et des écosystèmes.