Un changement majeur est en cours à la Réserve fédérale qui pourrait mettre fin plus rapidement à ses politiques de facilité

Un changement majeur est en cours à la Réserve fédérale pour commencer à supprimer les politiques d’assouplissement massif de la banque centrale en cas de pandémie et pourrait la voir augmenter les taux plus tôt que ne le prévoient les marchés.

Les commentaires des responsables de la Fed suggèrent que la Fed est susceptible de décider de doubler le rythme de sa réduction à 30 milliards de dollars par mois lors de sa réunion de décembre la semaine prochaine. Les premières discussions pourraient également commencer dès la réunion de décembre sur le moment de relever les taux d’intérêt et de combien l’année prochaine avec les responsables de la Fed qui devraient soumettre une nouvelle série de prévisions et projections économiques pour le taux des fonds fédéraux.

Il n’y a pas encore de consensus sur le moment où commencer les hausses, mais il est clair que la réduction plus rapide est conçue pour donner à la Fed la flexibilité de relever les taux dès le printemps. Les marchés ne semblent pas s’attendre à la première hausse des taux avant l’été.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré vendredi qu’il souhaitait que les achats d’actifs se terminent au premier trimestre afin que la Fed puisse se positionner « bientôt » et faire « vivre » chaque réunion pour une éventuelle hausse des taux. Plusieurs autres responsables ont maintenant parlé ouvertement de la possibilité de multiples hausses de taux l’année prochaine et de la nécessité potentielle d’augmenter les taux pour lutter contre l’inflation.

Le président de la Fed, Jerome Powell, dans son témoignage la semaine dernière, a soutenu l’idée d’une réduction plus rapide et a opéré un changement radical lorsqu’il a déclaré que la grande préoccupation avec une autre vague de virus ou une nouvelle variante était l’inflation, car elle pourrait empêcher les gens de travailler et aggraver les contraintes d’approvisionnement. . Ce fut un grand changement pour Powell et la Fed, car les vagues de virus précédentes ont principalement suscité des inquiétudes quant à la faiblesse de la demande, et non à la tension de l’offre. Jusqu’à l’annonce de la réduction en novembre, les responsables de la Fed étaient pour la plupart silencieux sur les perspectives de taux.

Les données économiques de novembre ont joué un grand rôle dans le changement de la Fed. L’indice des prix à la consommation a montré une inflation plus élevée et plus généralisée. Cela a ajouté aux inquiétudes quant à la façon dont la hausse des prix des logements pourrait faire grimper l’IPC dans les mois à venir.

Le rapport sur l’emploi de novembre a montré une forte croissance de la masse salariale, mais peu de travailleurs quittent la ligne de touche et reviennent sur le marché du travail. Les progrès enregistrés en décembre, avec une croissance de la population active d’environ 600 000 personnes, ont semblé n’avoir que peu changé les perspectives d’un marché du travail tendu.

Pendant ce temps, après un troisième trimestre faible, tout semble indiquer que l’économie accélère à nouveau, ce qui soulève la question pour la Fed de savoir si l’économie a besoin de continuer à acheter des actifs de la Fed et de relever les taux zéro jusqu’à l’été prochain.

Le chef de la banque centrale n’a rien fait dans son témoignage pour dissuader le marché que la tarification actuelle de deux taux de hausse des taux l’année prochaine était erronée.

Powell et la Fed ont montré qu’ils fourniraient aux marchés un délai d’au moins plusieurs mois pour un changement de politique. Donc, si la Fed veut une flexibilité maximale pour augmenter, les discussions sur la distance et la vitesse devraient commencer bientôt, même dès la réunion de décembre.