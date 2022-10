Un changement majeur des heures d’école est nécessaire, exhorte le tsar des enfants

Les enfants devraient rester à l’école plus longtemps pour aider à réduire les frais de garde d’enfants, a recommandé le commissaire à l’enfance.

Dame Rachel de Souza a déclaré que prolonger la journée scolaire était «l’approche la plus simple» pour aider les parents en difficulté.

Le tsar des enfants a insisté sur les propositions visant à augmenter les ratios de garde d’enfants et le nombre d’heures gratuites que les mamans et les papas peuvent obtenir n’étaient que du “bricolage”.

Elle a déclaré: «L’approche la plus simple pour rendre la garde d’enfants gérable et abordable consiste à offrir une journée d’école prolongée, afin que les enfants puissent être pris en charge dans les locaux de l’école.

“Cela signifiera faire bien plus que bricoler sur les bords.”

Actuellement, les parents de tous les enfants de trois et quatre ans peuvent réclamer entre 15 et 30 heures de garde gratuites par semaine pendant 38 semaines par an.

Mais beaucoup ont encore du mal à concilier travail et coûts.

Quelque 43% des mères ont envisagé de quitter leur emploi en raison des frais de garde d’enfants paralysants, selon un sondage Mumsnet.

La réduction des coûts est une priorité pour le Premier ministre Liz Truss et les ministres annonceront des réformes dans quelques semaines.

Dame Rachel a également suggéré que les assistantes maternelles soient mieux payées pour rester plus actives.