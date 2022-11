Un changement majeur dans les arrêts de bus de Londres est en cours – mais tout le monde ne l’aimera pas

TRANSPORT for London apporte un changement majeur à ses arrêts de bus – mais tout le monde ne sera pas enthousiaste.

La capitale compte plus de 19 000 arrêts de bus le long de ses 620 lignes à travers la ville.

Les nouveaux affichages sont en cours de déploiement dans la capitale Crédit : BPM

Les affichages à rebours LED de style ancien vus à travers Londres Crédit : BPM

Seuls 2 500 d’entre eux disposent d’écrans d’information en temps réel appelés « écrans de compte à rebours », qui font défiler les 10 prochains départs de l’arrêt à tout moment.

Comme ceux-ci ont tendance à être aux arrêts les plus utilisés, ils sont devenus une fonction « de base » populaire pour naviguer dans le réseau de bus de la ville, aidant à éviter l’exclusion numérique et améliorant la confiance des passagers, car les gens sont plus susceptibles d’attendre s’ils se sentent certains qu’un bus est dû.

Bien que les affichages LED Countdown soient toujours utiles pour les passagers, TfL expérimente depuis six ans des solutions alternatives moins gourmandes en ressources et plus adaptables pour les 16 500 arrêts restants sans affichage.

Les écrans de compte à rebours exigent que les arrêts de bus soient généralement équipés d’abris, et ont toujours besoin d’une source d’alimentation filaire et d’une connexion Internet, ce qui n’est pas possible à la majorité des arrêts de bus de Londres, car l’ajout de civils rétrospectivement est massivement compliqué et non financièrement viable pour un à court d’argent. TfL.

Les écrans e-paper double face attachés aux drapeaux des arrêts de bus sont la solution la plus récente vers laquelle TfL se tourne.

Capables d’afficher les mêmes informations pour environ la moitié du prix, les écrans ont une apparence similaire à celle d’un Kindle, certains ont également des options « parlantes » qui améliorent l’accessibilité car les passagers de bus ayant des problèmes de vue peuvent appuyer sur un bouton pour lire l’écran. pour eux.

Alors que les nouveaux écrans sont à certains égards une technologie plus avancée que les écrans Countdown, ils ont l’apparence d’être plus anciens car l’écran ressemble plus à un panneau imprimé traditionnel.

Vix Technology, la société qui produit à la fois les écrans e-paper et Countdown, a déclaré à MyLondon lors de l’Euro Bus Expo de cette année à Birmingham : “La beauté d’eux est qu’ils sont alimentés uniquement par batterie, donc aucun travail de génie civil n’est requis, ce qui maintient le coût vers le bas pour des organisations comme TfL.

“Si vous vouliez en installer 100 de plus, vous n’auriez pas besoin de creuser 100 routes pour les faciliter.”

Les nouveaux affichages ont pris certains Londoniens par surprise, un certain nombre de TikToks sont apparus montrant des réactions à un affichage à Peckham.

Vix Technology a expliqué comment ils fonctionnent : “Nous recueillons toutes les informations de bus en temps réel des opérateurs de bus, nous les hébergeons dans le cloud et, à l’aide d’un signal 3G/4G, nous pouvons les communiquer à l’écran en fonction de l’emplacement exact du autobus à l’époque.”

Les nouveaux affichages ne signifient pas la fin des affichages classiques du compte à rebours, pour l’instant.

Ils sont toujours entretenus et TfL n’a pas l’intention de les supprimer en masse, bien qu’ils puissent être redistribués si des travaux de génie civil l’exigent.

Lors de rénovations d’arrêts d’autobus, comme lors de l’installation d’un nouvel abri, les écrans doivent être retirés et réinstallés par la suite, ce qui n’est pas le cas des écrans à piles.