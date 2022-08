Un changement évolutif clé dans la boîte vocale a aidé à ouvrir la voie à la parole humaine

Les scientifiques ont identifié des modifications évolutives dans la boîte vocale distinguant les gens des autres primates qui peuvent sous-tendre une capacité indispensable à l’humanité – parler. Des chercheurs ont déclaré jeudi qu’un examen de la boîte vocale, connue sous le nom de larynx, chez 43 espèces de primates a montré que les humains diffèrent des grands singes et des singes par l’absence d’une structure anatomique appelée membrane vocale – de petites extensions en forme de ruban des cordes vocales. Les humains manquent également de structures laryngées en forme de ballon appelées sacs aériens qui peuvent aider certains singes à produire des appels forts et résonnants et à éviter l’hyperventilation, ont-ils découvert.

La perte de ces tissus, selon les chercheurs, a entraîné chez l’homme une source vocale stable qui était essentielle à l’évolution de la parole – la capacité d’exprimer des pensées et des sentiments à l’aide de sons articulés. Cette simplification du larynx a permis aux humains d’avoir un excellent contrôle de la hauteur avec des sons de parole longs et stables, ont-ils déclaré.

“Nous soutenons que les structures vocales plus compliquées chez les primates non humains peuvent rendre difficile le contrôle des vibrations avec précision”, a déclaré le primatologue Takeshi Nishimura du Centre pour les origines évolutives du comportement humain de l’Université de Kyoto au Japon, auteur principal de la recherche publiée dans la revue. La science.

“Les membranes vocales permettent aux autres primates de faire des appels plus forts et plus aigus que les humains – mais elles rendent les coupures de voix et les irrégularités vocales bruyantes plus courantes”, a déclaré le biologiste évolutionniste et co-auteur de l’étude W. Tecumseh Fitch de l’Université de Vienne en Autriche.

Le larynx, un tube creux dans la gorge qui est relié au sommet de la trachée et contient les cordes vocales, est utilisé pour parler, respirer et avaler.

“Le larynx est l’organe de la voix, qui crée le signal que nous utilisons pour chanter et parler”, a déclaré Fitch.

Les humains sont des primates, tout comme les singes et les grands singes. La lignée évolutive qui a conduit à notre espèce, Homo sapiens, s’est séparée de celle qui a conduit à nos plus proches parents vivants, les chimpanzés, il y a environ 6 à 7 millions d’années, les changements laryngés se produisant quelque temps après.

Seules les espèces vivantes ont été incluses dans l’étude car ces tissus mous ne sont pas susceptibles d’être conservés dans les fossiles. Cela signifie également qu’il n’est pas clair quand les changements ont eu lieu.

Fitch a déclaré qu’il est possible que la simplification laryngée soit apparue chez un précurseur humain appelé Australopithecus, qui combinait des traits de singe et de type humain et est apparu pour la première fois en Afrique il y a environ 3,85 millions d’années, ou plus tard dans notre genre Homo, qui est apparu pour la première fois en Afrique vers il y a 2,4 millions d’années. Homo sapiens est né il y a plus de 300 000 ans en Afrique.

Les chercheurs ont étudié l’anatomie du larynx chez les singes, notamment les chimpanzés, les gorilles, les orangs-outans et les gibbons, ainsi que les singes de l’Ancien Monde, notamment les macaques, les guenons, les babouins et les mandrills, et les singes du Nouveau Monde, notamment les capucins, les tamarins, les ouistitis et les titis.

Bien que cette simplification évolutive du larynx ait été essentielle, elle “ne nous a pas donné la parole en elle-même”, a noté Fitch, soulignant que d’autres traits anatomiques importaient pour la parole au fil du temps, y compris un changement dans la position du larynx.

Les mécanismes de production sonore chez les humains et les primates non humains sont similaires, l’air des poumons entraînant des oscillations des cordes vocales. L’énergie acoustique ainsi générée traverse ensuite les cavités pharyngée, buccale et nasale et émerge sous une forme régie par le filtrage de fréquences spécifiques dictées par le conduit vocal.

“La parole et le langage sont étroitement liés, mais pas synonymes”, a déclaré le primatologue et psychologue Harold Gouzoules de l’Université Emory d’Atlanta, qui a écrit un commentaire dans Science accompagnant l’étude. “La parole est le mode d’expression audible basé sur le son – et les humains, seuls parmi les primates, peuvent le produire.”

Paradoxalement, la complexité accrue du langage parlé humain a suivi une simplification évolutive.

“Je pense qu’il est assez intéressant que parfois, dans l’évolution, ‘moins c’est plus’ – qu’en perdant un trait, vous pourriez ouvrir la porte à de nouvelles adaptations”, a déclaré Fitch.

