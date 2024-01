Un changement de ton ? Nikki Haley cible les attaques contre Trump avant NH

WASHINGTON − À moins d’une semaine des primaires du New Hampshire, Nikki Haley change de ton lorsqu’elle parle de son ancien patron : Donald Trump.

Haley a intensifié ses attaques lors des arrêts de campagne tout au long de la semaine, s’en prenant à la fois à l’ancien président et au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, mais en lançant visiblement davantage de coups contre l’ancien président.

Un récent sondage montre Haley à la deuxième place lors de la primaire républicaine de l’État prévue le 23 janvier. Mais elle est à plus de 10 points derrière Trump, selon un sondage publié la semaine dernière par le Saint Anselm College Survey Center.

Nikki Haley s’en est pris à Trump plus tôt cette semaine pour avoir piqué une « crise de colère » lors d’un rassemblement dans le New Hampshire où il avait critiqué son travail en tant qu’ancienne ambassadrice de l’ONU et l’avait qualifiée de « désastre » lorsqu’elle travaillait dans son administration. Trump a également plaisanté en disant que Haley n’était “pas assez dure” lorsqu’elle traitait avec les pays étrangers en tant qu’ambassadrice de l’ONU.

“Je sais que Trump a fait une crise de colère à mon sujet hier soir. J’ai entendu ça”, a déclaré Haley lors d’un rassemblement à Rochester mercredi. “Et j’ai vu les publicités. Je vous dirai toujours la vérité. Je communiquerai toujours trop avec vous.”

Haley a intensifié sa réponse aux attaques de l’ancien président contre sa candidature après être arrivée à la troisième place derrière Trump et DeSantis dans les caucus de l’Iowa plus tôt cette semaine,

“L’une des choses que mon ami Trump a dite, c’est que je ne voulais pas fermer la frontière”, a déclaré Haley dans le New Hampshire. “Vous avez vu ce que j’ai dit à propos de la frontière. Il a dit que je ne voulais pas de mur. Ce que j’ai dit, c’est que je ne veux pas seulement un mur. Nous devons faire plus que cela pour nous assurer qu’il n’y a aucun flux entrant. ” Nous avons donc répondu à cette question. “

Le changement de ton de l’ancien gouverneur de Caroline du Sud n’est pas accidentel. Les attaques sont stratégiques, a déclaré à USA TODAY David Hopkins, professeur agrégé de sciences politiques au Boston College.

Des sondages récents montrent que Haley a une forte avance dans l’État sur DeSantis. Hopkins a déclaré que cela peut devenir compliqué dans une primaire à plusieurs candidats, car lorsque deux candidats s’attaquent, cela profite souvent au troisième.

“Il est plus logique qu’elle soit un peu plus agressive dans sa poursuite de Trump, car elle n’a pas à s’inquiéter autant de perdre son soutien en faveur d’un troisième, quatrième ou cinquième candidat dans la course”, a-t-il déclaré.

Elle s’en prend également à DeSantis, l’accusant d’avoir menti sur son bilan en tant que gouverneur et au Congrès lors du débat de la semaine dernière.

“Il est plus proche de zéro que de moi”, a déclaré Haley à propos de DeSantis lors d’un arrêt de campagne dans le New Hampshire jeudi. “Je veux dire, il est invisible dans le New Hampshire, il est invisible en Caroline du Sud. Nous sommes concentrés sur Trump.

“Chaque fois qu’il ment – Drake University, n’en faites pas un jeu de beuverie – parce que vous serez trop servi à la fin de la nuit”, a déclaré Haley. “Tu ne peux pas faire confiance à ce que dit Ron.”

Même si Haley a été claire, elle ne veut pas être le prochain vice-présidentses attaques contre Trump ne l’aident pas à garder ses options ouvertes pour devenir le premier choix de l’ancien président comme colistier.

“Trump valorise vraiment la loyauté et les gens qui disent des choses gentilles à son sujet, donc dès que vous dites quelque chose de négatif, vous dévalez probablement la liste pour un poste de vice-président potentiel”, a déclaré Hopkins.

Contributrice : Francesca Chambers