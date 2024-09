Un changement de temps déclenche un incendie de forêt à Lower Yaak

6 septembre — L’incendie de Cougar Ridge dans la partie inférieure du Yaak n’est pas remarquable, mais il illustre la rapidité avec laquelle les conditions environnementales peuvent changer dans cette région.

L’incendie, situé à environ un demi-mile de la route de la rivière Yaak, a été détecté juste avant la tombée de la nuit, mardi 3 septembre. Moins de 24 heures plus tard, les pompiers de la forêt nationale de Kootenai l’ont maîtrisé.

Malgré les pluies torrentielles tombées il y a seulement deux semaines, le vendredi 23 août, les conditions chaudes et venteuses qui règnent depuis lors dans le sud du comté de Lincoln ont permis à ce qu’un responsable des incendies de la région a qualifié de coups de foudre accompagnant ce front météorologique de devenir un petit incendie de forêt.

Beau Macy, responsable de la gestion des incendies du district de Three Rivers Ranger, a déclaré qu’il était quelque peu surpris que la multitude de coups de foudre qui ont frappé la région n’aient pas produit plus d’incendies.

« La pluie est tombée à point nommé », a déclaré Macy. « Ce temps, plus pluvieux que foudroyant, était anormal par rapport à ce que nous avons habituellement. Mais cette zone est l’une des plus sèches de notre district. C’est assez aride pour notre région. »

L’incendie a ravagé une zone escarpée et broussailleuse à environ 850 mètres d’altitude. Il fait partie du projet Knotty Pine proposé par le Service des forêts. Les travaux n’ont pas encore commencé en raison de litiges intentés par divers groupes environnementaux. Ils soutiennent que de nouvelles routes dans la zone du projet rendraient les grizzlis de l’écosystème Cabinet-Yaak plus vulnérables.

Le juge du tribunal de district américain Dana Christensen a donné son accord en avril 2023.

Macy a déclaré qu’il espérait que le projet débuterait à un moment donné.

« La zone n’a pas été coupée depuis un certain temps, elle est très broussailleuse et il n’y a pas beaucoup de faune dans cette zone. C’est aussi une zone où les gens vivent à proximité et c’est dans ces zones que nous essayons d’éclaircir pour réduire le risque d’un incendie de grande ampleur. »

Macy a souligné que le lotissement de l’ancienne route 2 se trouve à seulement 1 1/2 mile à l’ouest et que la route de la rivière Yaak avec d’autres habitations humaines se trouve à un demi-mile à l’est.

Macy a déclaré que si l’année précédente, avec des conditions plus sèches, l’incendie aurait pu représenter un risque plus important. Il a également noté que les prévisions météorologiques chaudes et sèches pour les prochains jours devraient inciter les gens à faire preuve de prudence quant à la façon dont ils utilisent le feu, comme les emplacements de camping pour les chasseurs, ou à faire attention lorsqu’ils garent leurs véhicules, fument ou coupent du bois de chauffage.

« Cette année, dans ce district, nous avons eu moins d’incendies d’origine humaine, mais nous encourageons toujours les personnes qui se divertissent à faire preuve de prudence et à s’assurer que les feux de camp sont bien éteints », a déclaré Macy. « Il y a beaucoup de combustible disponible là-bas. »

La saison de chasse à l’arc au cerf et à l’élan du Montana commence samedi.

En ce qui concerne l’incendie de Cougar Ridge, une équipe d’environ 15 pompiers a travaillé sur l’incendie avec un camion-citerne, deux moteurs de type 6 et une excavatrice.

L’incendie s’est déclaré au-dessus d’une vieille route à bosses Kelly qu’un homme opérant l’excavatrice a utilisé pour la rouvrir afin que le camion-citerne puisse remonter la route.

AJ Faur, diplômé de Troy High School en 2018, en est à sa septième saison de lutte contre les incendies avec Three Rivers. Il a conduit le camion-citerne qui transportait environ 3 500 gallons d’eau depuis le camping voisin de Yaak River.

« J’ai trempé la route à bosses Kelly après que l’excavatrice l’a ouverte pour raffermir la route afin qu’elle soit praticable », a déclaré Faur.

L’appel d’offres a permis à d’autres pompiers de poser des tuyaux autour du périmètre de l’incendie après que les équipes aient creusé une ligne.

Taylor Quinn était la cheffe des pompiers sur place. Elle a obtenu son diplôme du lycée Libby il y a 11 ans et a commencé à travailler dans les équipes de pompiers dès sa sortie de l’école. Elle est devenue employée à temps plein du Service forestier il y a un an.

« Nous avons creusé une ligne à main tout autour, maintenant nous allons y mettre de l’eau », a déclaré Quinn.

Macy a déclaré qu’aucun hélicoptère n’avait été utilisé sur l’incendie en raison de son comportement.

« Le comportement du feu détermine la manière dont nous l’abordons », a déclaré Macy. « Comme il n’est pas très agressif, un hélicoptère n’était pas nécessaire. Chaque fois que vous en faites décoller un, c’est un risque et aussi très coûteux. Ce sont quelques-uns des éléments à prendre en compte dans ces décisions. »

Macy a également mentionné la coopération d’une équipe de moteurs de l’Arkansas qui passe l’été dans le Kootenai.

« Ils viennent ici pour notre saison et nous envoyons une équipe là-bas pour la leur en mars et avril avant que les arbres ne verdissent et que leurs feuilles apparaissent », a déclaré Macy.