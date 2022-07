Un changement de règle peu remarqué permettant aux membres conservateurs de voter deux fois lors des élections à la direction de cet été sera la clé des espoirs de Rishi Sunak de sauver sa candidature patauge pour devenir Premier ministre, ont déclaré des experts. L’indépendant.

Avec l’ouverture du vote en ligne le 1er août, l’ancienne chancelière n’a que quelques jours pour renverser l’avantage des sondages de sa rivale Liz Truss avant que des dizaines de milliers de membres conservateurs ne votent et partent en vacances, ce qui rend le débat télévisé en tête-à-tête de lundi sur le BBC peut-être sa dernière chance de gagner beaucoup de ceux qui votent.

Mais une option de « seconde réflexion » sans précédent permet aux quelque 160 000 fidèles du parti de réviser leur vote s’ils changent d’avis au cours de la campagne de six semaines – ce qui, selon les partisans, favorise l’ancien chancelier, qui, selon eux, brillera en tant que réduction d’impôt de son adversaire. les plans sont mis à l’épreuve.

La chef adjointe du Labour, Angela Rayner, a qualifié aujourd’hui l’élection de “pantomime déformée pour gagner le sélectorat conservateur non représentatif… entièrement divorcé des priorités du peuple britannique”.

Elle a appelé celui qui gagnerait à convoquer des élections générales immédiates pour « redemander un mandat » aux électeurs.

Et l’éminent soutien de Truss, Iain Duncan Smith, a déclaré que le système de vote de nouveau style – qui permet un vote en ligne et un par courrier, avec seulement le dernier des deux décomptes – va “créer des cauchemars” en introduisant une “complication trop loin” dans une campagne qui dure plus longtemps qu’une élection générale.

Les hauts conservateurs craignent que le concours d’un été, avec 12 hustings à travers le Royaume-Uni, ne nuise davantage à l’image du parti alors que les deux prétendants se donnent des coups de pied dans une lutte acharnée pour succéder à Boris Johnson.

Mais le gourou des sondages, le professeur Sir John Curtice, de l’Université de Strathclyde, a déclaré à Til Indépendant que la vraie bataille pourrait être terminée bien avant la clôture du vote le 2 septembre. Il a jugé “crédible” un récent sondage YouGov qui a donné au ministre des Affaires étrangères une avance de 24 points sur l’ancien chancelier, à 62% contre 38 pour Sunak.

“Sunak est probablement derrière Truss pour le moment parmi les membres et il doit essayer de réduire cela de manière significative au cours des deux prochaines semaines, ce qui est vraiment important”, a déclaré le professeur Curtice.

“Sunak est de loin le meilleur interprète des deux, mais la question est de savoir s’il peut le démontrer et l’utiliser pour faire passer un message efficace dans le temps dont il dispose. C’est la deuxième partie de cette équation qui, je pense, est mise en doute.

Tout dépendra de l’utilisation ou non par les membres conservateurs de l’option “deuxième réflexion”, a-t-il déclaré: “Sunak a besoin d’autant de temps que possible et les gens qui changent d’avis pourraient potentiellement lui donner un avantage.”

Robert Hayward, son homologue conservateur et principal observateur des sondages, a convenu qu’une campagne «à chargement initial» était probablement due à la tendance des électeurs à voter dès que les paquets atterrissent sur leurs paillassons.

Mais il a déclaré que le nouveau système de vote était approprié à une élection où il y avait un niveau inhabituel de “fluidité”, avec des militants susceptibles de juger les candidats non pas sur une division traditionnelle gauche contre droite, mais sur qui a la meilleure chance de livrer des élections. Succès.

“Il y aura des événements qui viendront dominer le débat après que beaucoup de gens auront voté”, a-t-il déclaré. L’indépendant. « Qu’il s’agisse d’une augmentation soudaine du coût d’emprunt, d’une crise du NHS ou d’une percée en Ukraine. C’est bien qu’ils permettent aux gens de changer d’avis.

Des sources proches de l’équipe Truss ont reconnu qu’elles ne dissuaderaient pas les gens de voter tôt, mais ont insisté sur le fait que la question n’était pas la principale préoccupation de leur candidat.

Et les partisans de Sunak ont ​​remis en question l’étendue de l’avance du ministre des Affaires étrangères, soulignant que des enquêtes similaires au même stade de l’élection à la direction de 2019 ont surestimé l’avance de M. Johnson de près de 10 points, et que de nombreux membres ont répondu “ne sait pas” aux sondeurs.

L’ancien chancelier est connu pour planifier un blitz d’apparitions à la télévision et à la radio afin de maximiser son exposition au cours de la semaine cruciale à venir.

Et son équipe cherche toujours l’approbation des partisans des candidats vaincus, saluant le soutien de George Freeman – un éminent soutien de Penny Mordaunt – comme une indication aux militants que Sunak sera en mesure de gagner la confiance d’une large bande du parti parlementaire en tant que chef.

Mais l’ancien whip en chef Mark Harper, un partisan chevronné de Sunak, était clair sur le fait que les votes de « seconde réflexion » pourraient avoir un impact décisif.

“Cela crée des règles du jeu équitables”, a-t-il déclaré. « Cela signifie que les membres ont une meilleure chance de voir les deux candidats en action et de se décider.

“Sur la base de mon propre jugement, ayant travaillé avec les deux candidats, ainsi que sur de solides sondages auprès du public regardant les débats télévisés jusqu’à présent, je suis convaincu que plus il y a d’exposition et plus il y a d’arguments grillés, mieux c’est pour Rishi.

Un autre partisan de Sunak, l’ancien secrétaire gallois Simon Hart, a déclaré L’indépendant que le conflit sur les réductions d’impôts qui a dominé le débat récent ne serait pas la seule question à l’esprit des députés lorsqu’ils votent.

Les deux candidats ont convenu que les impôts devraient baisser, mais leur divergence portait sur “le timing et non le contenu”, l’ancien chancelier insistant sur le fait qu’ils devraient attendre que le danger d’un pic inflationniste soit passé, a déclaré M. Hart.

Il a remis en question l’affirmation de Mme Truss selon laquelle elle s’opposerait à la prochaine augmentation du cabinet de l’assurance nationale, déclarant: “Chaque décision fiscale au cours des deux dernières années a été une décision collective que le cabinet dans son intégralité a approuvée.”

M. Hart a déclaré: «Il ne s’agit pas seulement d’élire un chef de parti, il s’agit de choisir un Premier ministre à un moment très, très difficile. Le parti voudra quelqu’un qui a fait ses preuves et qui fait confiance à l’économie.

“Il y a un jugement très simple que beaucoup de membres feront, qui est ‘Quel est le candidat qui a la meilleure chance de conserver ou de gagner notre siège à l’élection ?’

«Ils se demanderont qui a les meilleures politiques pour la nation dans son ensemble, plutôt que qui dit des choses qui attirent les membres conservateurs. Il y a un éventail d’opinions dans le parti, mais la seule chose qui unit tout le monde, c’est que nous voulons gagner.

«Cela doit fonctionner dans un siège faisant face à Lib Dem dans le sud-ouest, ou un siège multiculturel à Londres ou un siège Red Wall dans le nord ou un siège faisant face à Plaid Cymru au Pays de Galles. C’est là que je pense que Rishi sera beaucoup plus intéressant pour les membres. C’est quelqu’un qui est capable de travailler dans toutes ces dynamiques différentes.

M. Duncan Smith a versé de l’eau froide sur les efforts pour lire les intentions des membres du parti, soulignant que lors de sa propre élection à la direction en 2001, il était d’abord considéré comme l’outsider de Michael Portillo, puis de Kenneth Clarke avant de remporter la victoire.

“Les deux prochaines semaines vont certainement avoir une importance disproportionnée car c’est à ce moment-là que les gens enverront probablement la plupart de leurs bulletins de vote”, a déclaré l’ancien chef conservateur.

«Je pense qu’ils sont tous les deux avec un cri. Je n’achète pas l’idée que Rishi gagne d’une exposition plus longue. Je ne pense pas qu’il ait particulièrement bien performé dans les hustings jusqu’à présent.

Mme Rayner a déclaré à The Independent: «Alors que nous avons besoin d’un gouvernement tourné vers l’extérieur pour relever les défis auxquels notre pays est confronté, les conservateurs se parlent d’eux-mêmes.

“Le public regarde avec horreur alors qu’ils exécutent une pantomime déformée pour gagner le sélectorat conservateur non représentatif. Les candidats sont tous deux entièrement divorcés des priorités du peuple britannique.

«Ils laissent tomber la Grande-Bretagne, se vautrent dans leur propre gâchis et ne montrent aucun plan pour l’aggravation de la crise du coût de la vie, l’aggravation des factures d’énergie ou l’action climatique.

« Ce gouvernement conservateur a perdu la confiance des électeurs et a échoué de façon spectaculaire. Celui qui deviendra chef des conservateurs devra solliciter à nouveau un mandat. Il est de plus en plus clair que les Britanniques ne sont pas prêts à être pris pour des imbéciles. Seul le Parti travailliste peut offrir le nouveau départ dont notre pays a besoin.