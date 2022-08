Un changement de date surprise éclipse le compte à rebours de 100 jours de la Coupe du monde

Doha (AFP) – Les organisateurs de la FIFA et du Qatar ont estimé vendredi le coût d’avancer d’un jour le début de la Coupe du monde alors qu’ils lançaient le compte à rebours de 100 jours avant l’événement.

L’instance dirigeante du football et le riche État du Golfe ont tous deux promis des mesures pour aider les fans, les sponsors et les diffuseurs touchés par le changement, annoncé jeudi soir, mais n’ont pas donné de détails.

La décision soudaine d’avancer de 24 heures le match du Qatar contre l’Équateur – pour en faire le match d’ouverture du gala – n’a fait qu’aggraver les problèmes de relations publiques alors que le pays hôte conservateur contrecarre les critiques de son bilan en matière de droits et que les fans s’inquiètent de ce à quoi s’attendre quand ils arriver.

« C’est à moins de trois mois du début. Cela est sorti de nulle part. Ce n’est pas critique mais c’est un casse-tête », a déclaré un responsable d’un diffuseur de la Coupe du monde, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

La FIFA a déclaré que son président Gianni Infantino et les six chefs des confédérations continentales avaient convenu à l’unanimité de faire du match du Qatar et de la cérémonie d’ouverture officielle un événement « autonome ».

“Ce changement assure la continuité d’une tradition de longue date consistant à marquer le début de la Coupe du monde par une cérémonie d’ouverture à l’occasion du premier match avec soit les hôtes, soit les champions en titre”, a déclaré la FIFA dans un communiqué.

Selon l’ancien calendrier, le Qatar contre l’Equateur devait être le match officiel d’inauguration le soir du 21 novembre mais le Sénégal contre les Pays-Bas aurait été le premier match de la journée, suivi de l’Angleterre contre l’Iran.

– Aide « au cas par cas » –

Dans le cadre du nouveau plan, le match du groupe A entre le Sénégal et les Pays-Bas a été déplacé de 13h00 (10h00 GMT) le 21 novembre à 19h00.

La FIFA a déclaré que les billets pour les matches concernés “resteront valables quelle que soit la nouvelle date/heure”.

Il a ajouté: “En outre, la FIFA cherchera à résoudre tout problème découlant de ce changement au cas par cas.”

Les organisateurs qatariens, qui ont dépensé des milliards de dollars pour préparer l’événement depuis qu’ils ont obtenu les droits d’accueil en 2010, ont salué le geste de la FIFA pour leur “opportunité unique” d’accueillir l’événement.

“L’impact de cette décision sur les supporters a été évalué par la FIFA. Nous travaillerons ensemble pour assurer un tournoi fluide pour les supporters concernés par le changement », ont ajouté les organisateurs dans un communiqué, sans donner de détails.

Certains supporters équatoriens devront peut-être changer de vol pour arriver au Qatar plus tôt et des sources du football ont déclaré que le changement de date pourrait forcer des changements dans les contrats commerciaux de la Coupe du monde.

Ricardo Fort, consultant dans l’industrie du sport et ancien responsable du marketing sportif pour Coca Cola – un important bailleur de fonds de la FIFA – a déclaré que le changement de date serait “un énorme problème pour les sponsors”.

«Ils ont invité et confirmé les invités d’accueil, réservé des vols et des hôtels et contracté avec toute la logistique nécessaire. Imaginez tout changer ! Fort a écrit sur Twitter.

Mais certaines entreprises liées au tournoi, la première Coupe du monde dans un pays arabe, ont exprimé leur confiance que toute perturbation serait surmontée.

“C’est quelque chose que nous allons gérer”, a déclaré Jaime Byrom, président de Match Hospitality, qui a un contrat avec la FIFA pour organiser des forfaits d’hospitalité pour les matches de la Coupe du monde et a bloqué 450 000 billets pour le tournoi.

“Ce n’est vraiment pas – comparé aux autres défis auxquels nous aurions pu faire face ou avons fait face dans le passé – un problème particulièrement important”, a déclaré Byrom à l’AFP.

“Dans ce cas, nous examinerons nos clients équatoriens qui voyagent de l’étranger et nous nous assurerons qu’ils sont à l’heure pour le match.”

Les horloges officielles du compte à rebours pour l’événement ont été rapidement modifiées et les événements de 100 jours ont été déplacés à la hâte du samedi au vendredi.

La FIFA a déjà fait des arrangements importants avec le Qatar, déplaçant le tournoi aux mois d’hiver pour la première fois afin d’éviter la chaleur torride du Qatar.

Les préparatifs massifs ont également mis en lumière le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants et les droits des visiteurs LGBTQ. L’homosexualité est illégale, tandis que l’alcool est sévèrement limité dans l’État musulman.

Cependant, Infantino a insisté sur le fait que ce sera la “meilleure” Coupe du monde de tous les temps.