Un changement constitutionnel proposé avant que les électeurs de l’Ohio ne puissent déterminer les droits à l’avortement dans l’État

COLUMBUS, Ohio (AP) – Les électeurs de l’Ohio se demandent mardi s’il faut rendre plus difficile la modification de la constitution de l’État, une décision qui aura des implications nationales dans le débat sur l’avenir du droit à l’avortement aux États-Unis.

La proposition sur le bulletin de vote, connue sous le nom de problème 1, augmenterait le seuil pour faire passer les futurs changements à la Constitution de l’Ohio d’une majorité simple à 60%. Cela élèverait la barre pour une autre élection en novembre, lorsque les électeurs de l’État devraient envisager un amendement constitutionnel qui garantirait l’accès à l’avortement.

Dans cet esprit, les électeurs se présentent en grand nombre pour une élection spéciale d’été. Au cours de la période de vote anticipé, qui s’est terminée dimanche, le nombre de votes anticipés a atteint près de 700000, soit plus du double du vote anticipé lors des élections primaires de 2018 et 2022, lorsque des courses de haut niveau pour le Sénat et le gouverneur américains étaient sur le bulletin de vote.

Le vote de mardi est sur le point de devenir le dernier référendum sur le droit à l’avortement depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière d’annuler les protections fédérales pour la procédure, créant un patchwork État par État de restrictions et d’interdictions. Les électeurs d’autres États à tendance républicaine, dont le Kansas et le Kentucky, ont réagi en protégeant l’accès à l’avortement, et la question a aidé les démocrates à limiter leurs pertes lors des élections de mi-mandat de l’année dernière.

L’Ohio pourrait être bien placé pour rejoindre la liste des États à tendance conservatrice qui s’efforcent de protéger l’accès à l’avortement. L’année dernière, un sondage AP VoteCast a révélé que 59% des électeurs de l’Ohio disent que l’avortement devrait généralement être légal.

L’argent de l’extérieur de l’État a afflué des deux côtés du concours au-delà du seuil de 60%, alors même que les partisans et les opposants disent que l’un de leurs principaux objectifs est d’empêcher les intérêts particuliers d’avoir plus d’influence sur la politique de l’État que la moyenne de l’Ohio.

La campagne en faveur du numéro 1, Protect Our Constitution, a déclaré aux électeurs que le relèvement du seuil empêchera les groupes d’intérêt aux poches profondes de pousser les politiques de redécoupage, de contrôle des armes à feu et de salaire minimum dans l’Ohio. One Person One Vote, la campagne d’opposition, soutient que le relèvement du seuil d’adoption des futurs amendements donnerait la priorité aux intérêts de la supermajorité de plus en plus conservatrice du GOP de l’Ohio à la Statehouse par rapport à ceux des électeurs ordinaires.

Eric Chon, un résident de Columbus, a déclaré qu’il avait voté non sur la question 1. Pour lui et les autres électeurs aux urnes mardi, il y a un programme anti-avortement clair pour l’élection. Notant que le GOP a voté l’année dernière pour se débarrasser des élections d’août entièrement en raison du faible taux de participation pour les problèmes hyperlocaux, Chon a déclaré: « Chaque fois que quelque chose ne va pas, ils changent les règles. »

Al Daum, de Hilliard, juste à l’ouest de Columbus, a déclaré qu’il ne pensait pas que les règles étaient modifiées pour contrecarrer son vote. Il a dit qu’il avait voté oui sur la question 1. En plus d’augmenter le seuil à 60%, la mesure exigerait que toutes les signatures pour un amendement constitutionnel soient recueillies dans tous les 88 comtés de l’Ohio, pas seulement 44. C’est un changement qui, selon Daum, donnerait plus Résidents de l’Ohio une chance de faire entendre leur voix.

Les droits à l’avortement sont à l’épicentre de la lutte, alors que l’Ohio et d’autres États ont obtenu le contrôle de leurs propres politiques d’avortement à la suite de l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade l’été dernier. L’interdiction de l’Ohio sur la plupart des avortements avait été suspendue sous Roe, puis autorisée à prendre effet brièvement après que le tribunal l’ait annulée. Depuis lors, il a de nouveau été gelé tandis qu’un défi alléguant qu’il viole la constitution de l’État se déroule.

L’amendement sur l’avortement donnerait aux individus le droit de prendre leurs propres décisions en matière de santé reproductive, y compris en matière de contraception, de traitement de la fertilité, d’avortement et de soins en cas de fausse couche, jusqu’à ce qu’un fœtus soit viable en dehors de l’utérus.

Dans le même temps, une large coalition bipartite s’oppose à la question 1 pour d’autres raisons. Les anciens gouverneurs et procureurs généraux de l’Ohio des deux parties se sont prononcés contre le changement constitutionnel, le qualifiant de mauvaise politique publique. S’il est adopté, il renverserait 111 ans de démocratie directe qui a le potentiel d’affecter les futurs efforts de vote dirigé par les citoyens.

Protect Women Ohio, la campagne contre la question de l’avortement à l’automne, a dépensé des millions de dollars pour les élections d’août – diffusant des publicités suggérant que la mesure non seulement codifie l’avortement, mais pourrait faire pression sur les enfants pour qu’ils reçoivent des soins affirmant leur genre et sapent les droits parentaux.

Plusieurs experts juridiques ont déclaré qu’il n’y avait aucun libellé dans l’amendement à l’appui des affirmations des publicités, mais il suit un schéma tout au long de ce cycle électoral de désinformation et de propagande alarmiste utilisé pour influencer les électeurs.

Les opposants au numéro 1 ont diffusé des publicités et mobilisé une large coalition, comprenant des droits de vote, des groupes syndicaux, religieux et communautaires, ainsi que le Parti démocrate de l’État.

C’est en raison d’un taux de participation chroniquement faible que les législateurs ont voté l’année dernière pour annuler les élections d’été, provoquant un procès infructueux alléguant que les élections spéciales d’août de cette année avaient violé la nouvelle loi et remettant en question si elle avait été ramenée uniquement pour contrecarrer les droits à l’avortement pour les Ohioans.

