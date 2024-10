un changement clé sous JJ Redick profitera aux Lakers

Au début de la saison dernière, il y avait beaucoup d’attentes autour du gardien des Los Angeles Lakers Austin Reaves et sur sa capacité à faire un autre pas en avant pour devenir la troisième étoile de l’équipe. Bien que Reaves ait certainement réalisé la meilleure saison complète de sa carrière, certains l’ont peut-être considérée comme un peu décevante à certains égards.

Mais depuis que JJ Redick a été embauché en tant que nouvel entraîneur-chef des Lakers, Reaves est une personne très appréciée et on pense qu’il verra un rôle offensif accru cette année. Et même si le gardien est certainement prêt à assumer ce rôle, il est davantage concentré sur la victoire globale.

« Je pense que c’est juste moi qui suis moi-même et qui ai l’opportunité de le faire », a déclaré Reaves à propos de ce que pourrait impliquer son nouveau rôle. « Mais en fin de compte, gagner est tout ce qui compte. J’ai l’impression que nous avons plusieurs gars qui peuvent nous gagner des matchs, donc un soir ça pourrait être moi, un soir ça pourrait être D-Lo, évidemment Bron et AD seront toujours qui ils sont.

« Mais comme je l’ai dit, j’ai l’impression que nous avons plusieurs gars qui peuvent nous gagner des matchs de basket-ball, donc être altruistes dans tous les aspects pour gagner est ce dont nous avons tous besoin pour nous rassembler en tant qu’unité. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit à propos de qui c’est ce soir-là, chaque soir, ce sera quelqu’un d’autre, donc je suis vraiment là pour faire ce qu’on demande et essayer de gagner des matchs.

Les Lakers ont certainement plusieurs joueurs qui peuvent prendre en charge les matchs et vraiment mener l’équipe à la victoire, comme l’a noté Reaves. Mais souvent la saison dernière, on avait l’impression que les stratégies et les plans de jeu manquaient et même si Reaves devrait bénéficier de ce que Redick apporte, il pense que ces nouvelles structures profiteront à toute l’équipe des Lakers.

« Ce n’est même pas vraiment réservé à moi », a ajouté Reaves. « Je pense simplement que toute la structure et les fondations que ces entraîneurs nous ont apportées, en discutant avec tout le monde, sont un bon début parce que j’ai l’impression que souvent l’année dernière, nous avons gagné beaucoup de matchs grâce au talent et quand vous avez du talent. autour de la structure, vous avez alors la possibilité de faire quelque chose de vraiment spécial. Donc je ne pense pas que ce soit nécessairement pour moi ou pas, je pense juste que tout ce dont ils sont venus et dont ils ont parlé a du sens pour moi pour l’ensemble de notre groupe collectif.

En fin de compte, il s’agit de placer les joueurs dans les meilleures positions pour qu’ils réussissent et Redick prévoit de le faire pour Reaves, ce qui devrait grandement profiter aux Lakers cette saison à venir.

Rob Pelinka pense qu’Austin Reaves peut faire le même saut que Jalen Brunson

Quelqu’un en dehors de JJ Redick qui est très haut placé sur Austin Reaves est le directeur général des Lakers, Rob Pelinka. Il a récemment parlé de Reaves dans une interview et a peut-être mis des attentes majeures sur la garde.

Pelinka a noté qu’il avait constaté une confiance accrue en Reaves avec le ballon dans ses mains lors des mêlées hors saison au centre d’entraînement des Lakers. Le directeur général ferait référence au saut réalisé par le gardien vedette des New York Knicks, Jalen Brunson, ces dernières années, comme un résultat potentiel pour Reaves.

Pelinka n’a pas tardé à ajouter qu’il n’essayait pas de comparer les deux et qu’il ne voulait pas imposer ce niveau d’attentes à Reaves, mais il voit des similitudes dans leurs mentalités et est impatient de voir ce qui va arriver pour la garde des Lakers.

