“Un champion tout au long de sa vie”: le militant manitobain des droits des personnes handicapées Jim Derksen décède à 75 ans

Un légendaire défenseur des droits des personnes handicapées au Manitoba et dans tout le pays est décédé.

Jim Derksen, l’un des membres fondateurs du Conseil des Canadiens avec déficiences et de la Ligue des personnes handicapées du Manitoba, est décédé à l’âge de 75 ans plus tôt ce mois-ci, marquant la fin d’une vie remplie d’activisme inlassable.

Derksen, qui utilisait un fauteuil roulant après avoir contracté la polio à la fin des années 1950 alors qu’il n’était qu’un enfant, a grandi à une époque où il n’y avait pas de transport accessible, où les enfants handicapés n’avaient pas accès à une scolarité régulière et où ses droits n’étaient pas ‘ t enchâssé dans la Charte canadienne.

Il n’a pas laissé cela subsister, a déclaré l’amie de longue date de Derksen, Laurie Beachell.

“Jim a été un champion tout au long de sa vie, et il en a convaincu beaucoup que notre défi est de créer des communautés plus inclusives et accessibles, et il l’a fait avec une grande passion, avec une grande connaissance et avec une douce fermeté qui a amené les gens à créer le changements qui étaient nécessaires », a-t-il déclaré dans une entrevue avec Janet Stewart sur CBC Winnipeg News à 6 heures jeudi.

“Jim a fait comprendre aux gens que le problème ne résidait pas dans l’individu, mais… dans la façon dont nous structurons notre société, avec l’environnement bâti, avec les préjugés et les préjugés des gens.”

Jim Derksen est photographié avec son chien. Le militant des droits des personnes handicapées est décédé ce mois-ci. (Jim Derksen/Facebook)

Derksen a joué un rôle déterminant dans l’enchâssement des droits des personnes handicapées dans la Charte canadienne des droits et libertés.

À l’époque, il travaillait avec le Conseil des Canadiens avec déficiences, mais a été détaché auprès d’un comité fédéral pour plaider en faveur de l’inclusion dans la section sur les droits à l’équité de la Charte.

“Au début, ils ne voulaient inclure que le handicap physique, pas le handicap mental. Jim a mené cette bataille et a dit:” Non, il faut que ce soit les deux “”, a déclaré Beachell.

“Jim était l’un de ces personnages qui, d’une manière douce, pouvait rallier les gens.”

Dans un moment pas si doux, Derksen a suivi le ministre de la Justice Jean Chrétien dans une salle de bain pour continuer à faire pression sur lui à la 11e heure de la rédaction de la Charte.

“Il a convaincu les gens avec la puissance de son intellect et avec la puissance de son argumentation”, a déclaré Beachell.

Transport en commun accessible

Derksen a été à un moment donné président du Winnipeg Taxi Board et a plaidé pour un transport en commun accessible.

Il a également fait pression contre l’aide médicale à mourir.

Debbie Patterson, une artiste manitobaine, fondatrice de Shakespeare in the Ruins et défenseure des personnes handicapées à part entière, a été amie avec Derksen pendant plus de trois décennies. Elle dit qu’il craignait que le projet de loi C7, qui modifiait le Code criminel pour permettre aux gens d’avoir l’aide d’un médecin pour mourir, était dangereux et pourrait cibler les Canadiens vulnérables

Jim Derksen s’est opposé au projet de loi C7 du gouvernement fédéral, une loi modifiant le Code criminel pour ouvrir la voie à l’aide médicale à mourir. Il croyait qu’il s’agissait d’un projet de loi dangereux qui pourrait cibler les Canadiens vulnérables. (Pourquoi nous ? Par valeur de projet/Facebook)

“Il croyait très fermement que les personnes handicapées, nos vies sont sous-évaluées dans la société. Les gens nous regardent et pensent que nos vies ne valent pas la peine d’être vécues. Et à cause de cela, nous sommes plus vulnérables à une mort prématurée”, a-t-elle déclaré dans une entrevue avec Faith Fundal à l’émission de CBC Manitoba Jusqu’à la vitesse jeudi.

“Il était également assez véhément que sans soutien approprié pour bien vivre, il est inadmissible d’offrir un soutien pour mourir.”

“Pas honte de son handicap”

Non seulement Derksen était un défenseur des droits des personnes handicapées, mais il était aussi un ami solidaire.

Les deux sont devenus proches lorsque Derksen a demandé pourquoi Patterson, qui vit avec la sclérose en plaques, boitait un jour.

“Il est juste devenu un mentor pour moi en termes de navigation dans la vie avec un handicap. Dès qu’il a vu que quelque chose n’allait pas, il était là pour poser des questions, m’aidant à comprendre ce que je devais faire”, a déclaré Patterson.

Patterson dit que sa nature grégaire et honnête l’a mise à l’aise de partager quoi que ce soit avec lui.

“Il était si franc et vulnérable … il n’avait pas honte de son handicap. Il n’avait pas honte de la façon dont son corps fonctionnait, pas du tout honte de son corps. Il était juste très franc et franc et cela m’a complètement désarmé. et à l’aise de partager n’importe quoi avec lui”, a-t-elle déclaré.

Derksen était également un passionné du Winnipeg Folk Festival, et s’il n’était pas mort, Beachell a déclaré qu’il serait au parc provincial Birds Hill ce week-end.

Il n’est pas au courant d’un an que son ami a manqué depuis la création du festival de musique.