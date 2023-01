Un champion russe de haut plongeon décède à 23 ans

Leyla Salyamova a été tuée dans un accident de voiture jeudi, selon des responsables

La star russe du plongeon féminin Leyla Salyamova est décédée à l’âge de 23 ans après avoir été impliquée dans un accident de voiture en Carélie. Salyamova, qui était championne russe de plongeon de haut niveau en 2021, voyageait dans un véhicule le long de l’autoroute Sortavala dans le district de Lakhdenpokhsky lorsque l’accident mortel s’est produit jeudi après-midi.

La Fédération russe de plongée a exprimé ses condoléances en confirmant la mort de Salyamova, le président Stanislav Druzhinin la décrivant comme “nouvelle choquante.”

« Elle avait 23 ans et je ne peux pas imaginer l’horreur que vivent actuellement ses parents et ses proches. Je leur exprime mes condoléances. En mon nom et au nom de la fédération, je dirai que nous aiderons de toutes les manières possibles, y compris avec l’organisation des funérailles. Nous contactons maintenant des proches à ce sujet », a ajouté Druzhinin dans les commentaires partagés par TASS.

Salyamova était une plongeuse de haut niveau éminente dans son pays natal.

© RIA Novosti / Aleksandr Vilf



Selon les premiers rapports de police, le conducteur et la passagère d’une Mitsubishi Lancer ont été tués dans une collision avec un Volkswagen Tiguan. Le conducteur et le passager de la Volkswagen ont tous deux été hospitalisés.

En plus d’avoir remporté une médaille d’or en plongeon de haut niveau russe, Salyamova, née à Kazan, a également remporté une médaille d’argent en plongeon de haut niveau synchronisé aux championnats nationaux en 2015. Elle a participé à la célèbre Red Bull Cliff Diving World Series, apparaissant au scène emblématique de Stari Most à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, l’année dernière.