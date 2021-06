Un champignon VERT lié à la variante du coronavirus Delta triple le risque de décès chez certains patients, ont averti les scientifiques.

Le premier cas d’Aspergillus a été détecté en Inde la semaine dernière, mais les experts affirment que de nombreux cas du champignon ont peut-être été manqués.

Le champignon vert peut être mortel s’il n’est pas traité rapidement

Des scientifiques du Woon Chong of Albany Medical Center dans l’État de New York ont ​​découvert que la maladie survenait chez 13,5% des patients hospitalisés pour un Covid-19 sévère.

Les experts ont examiné 19 études à travers le monde et détecté 1 421 patients atteints d’aspergillose pulmonaire associée à Covid-19 (CAPA).

La CAPA est une infection pulmonaire qui, si elle n’est pas traitée correctement, peut être mortelle.

Vous pouvez être testé pour CAPA en utilisant un échantillon d’antigène pulmonaire et des voies respiratoires, un test que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé essentiel.

Les experts ont déclaré que presque tous les patients devenus gravement malades avec Covid et CAPA devaient être placés sous ventilateur.

Les chercheurs ont toutefois souligné que 12,5% des patients qui devaient recevoir une ventilation souffraient également d’autres problèmes de santé tels que la leucémie – tandis que d’autres avaient déjà reçu des greffes.

Les experts ont averti que de nombreuses personnes hospitalisées avec CAPA avaient également des problèmes de santé sous-jacents Crédit : Getty

Cela signifie que les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents pourraient être plus sensibles à la maladie.

Les experts n’ont donné aucune indication quant à savoir si les patients atteints de CAPA avaient reçu ou non un vaccin pour les protéger contre le Covid-19.

Aucun des cas détectés par les experts n’a été en Inde – malgré le fait que l’Inde a enregistré plus de 30 millions de cas de Covid et plus de 390 000 décès dus au virus.

Dans un examen de l’état par des experts de l’Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Inde, il a été constaté que le risque de mourir du CAPA était 2,8 fois plus élevé que celui des autres patients gravement atteints de Covid.

Non seulement l’Inde a été durement touchée par la multiplication des cas de Covid-19, mais elle a également dû faire face à des cas de champignon noir.

Des médecins indiens ont également déjà mis en garde contre le champignon jaune qui sévit dans le pays.

SOURCE DE PRÉOCCUPATION

Un expert a déclaré qu’il était probable que de nombreux cas de champignon vert aient pu être manqués en Inde.

Le professeur David Denning, directeur général du Fonds d’action mondial contre les infections fongiques et expert en aspergillose à l’Université de Manchester, a déclaré que le manque de cas découverts en Inde était « préoccupant ».

Il a expliqué : « La sensibilisation au CAPA a été mise en évidence en 2020 par de nombreux experts, mais cela ne semble pas se traduire par une préparation au diagnostic pour le Covid sévère en Inde.

« L’explosion des cas de mucormycose (appelée champignon noir) était inattendue, mais CAPA était attendu, mais semble toujours manqué. »

Il s’est demandé combien des 390 000 décès de Covid en Inde pourraient en fait être dus au champignon vert.

Le professeur Denning a déclaré: « Compte tenu de l’utilisation généralisée des corticostéroïdes et de la nature omniprésente du » champignon vert « Aspergillus, probablement des dizaines de milliers.

« L’aspergillose non traitée est presque toujours fatale. »

Les experts de New York ont ​​publié un article sur les patients CAPA et Covid et ont conclu que cela entraînait de « longs séjours à l’hôpital ».

Les experts ont déclaré: « Les patients atteints de CAPA ont une forte probabilité de mortalité et un diagnostic précoce avec un traitement rapide doit être assuré pour gérer de manière optimale ces patients. »