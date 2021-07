Un champignon «superbug» terrifiant trouvé dans DEUX villes américaines alors que le CDC met en garde contre la «menace pour la santé mondiale» d’une infection résistante aux médicaments

Une épidémie de champignon SUPERBUG à Washington, DC et Dallas a déclenché une « menace pour la santé mondiale ».

Le champignon Candida auris ou C. auris résistant aux antibiotiques est une levure dangereuse qui se serait propagée d’une personne à l’autre dans une maison de soins infirmiers de la capitale nationale et des patients hospitalisés dans deux hôpitaux de la région de Dallas.

La superbactérie mortelle Candida auris ou C. auris a été détectée dans les hôpitaux de Washington DC et de Dallas Crédit : AP

Le CDC met en garde contre une épidémie de champignons dans une maison de soins infirmiers de Washington, DC et deux hôpitaux de Dallas ont déclenché une « menace pour la santé mondiale » Crédit : Getty

Sur les 101 cas de C. auris dans la maison de soins infirmiers de Washington, DC – trois patients ont été déterminés à être résistants aux trois types de médicaments antifongiques.

Un seul patient est décédé tandis que les deux autres ont survécu.

Deux des 22 cas trouvés dans deux hôpitaux de la région de Dallas ont montré les mêmes pouvoirs imparables et sont décédés.

Le plus inquiétant est que trois classifications de médicaments n’ont pas permis de traiter les patients infectés par C. auris qui ont été découverts entre les mois de janvier et avril.

« C’est vraiment la première fois que nous commençons à voir un regroupement de résistances » où semblent se transmettre les infections les unes des autres, a déclaré le Dr Meghan Lyman des Centers for Disease Control (CDC).

Lyman a confirmé que les épidémies se poursuivent car d’autres ont été signalées depuis avril, mais ces chiffres sont toujours en cours de détermination.

En 2016, le CDC a défini C. auris comme une « infection fongique grave et parfois mortelle qui émerge dans le monde » après sept cas confirmés sur une période de trois ans.

L’agence de protection de la santé a noté que les cas de C. auris résistants à trois grandes classes de médicaments antifongiques « sont en augmentation » aux États-Unis.

Il semble cibler la circulation sanguine, l’urine, les voies respiratoires, le liquide biliaire, les plaies et le conduit auditif externe des patients hospitalisés et infirmiers.

Les patients peuvent le contracter à partir d’autres patients ou de surfaces contaminées.

En plus d’être imperméable aux médicaments, C. auris est difficile à détecter avec des équipements et des méthodes de laboratoire standard, elle peut donc souvent être mal diagnostiquée ou mal gérée.

Étant donné qu’il se trouve dans les établissements de santé comme les hôpitaux, le CDC déclare que l’établissement doit prendre des mesures spécifiques pour empêcher la propagation.

Le superbactérie a suscité de nombreuses craintes chez les experts de la santé au fil des ans après avoir déterminé que C. auris ne peut pas être arrêté avec des médicaments couramment utilisés.

En 2019, trois cas à New York ont ​​été diagnostiqués par des médecins et chacun n’a pas pu être guéri en utilisant essentiellement des médicaments de dernier recours, appelés échinocandines.

Cependant, aucun des cas de New York n’a impliqué la propagation d’un patient à un autre.

Parce que les cas actuels montrent une propagation directe de personne à personne parmi les infirmes, les scientifiques disent que cette menace est plus grave.

Les scientifiques disent que l’épidémie de C. auris au cours des premiers mois de 2021 est particulièrement alarmante par rapport aux épidémies précédentes car elle se propage d’une personne à l’autre Crédit : Getty – Contributeur

Le CDC affirme que le champignon est résistant à trois grandes classes de médicaments antifongiques Crédit : AFP