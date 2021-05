Le territoire a déclaré la mucormycose – plus communément appelée « Champignon noir » – être une épidémie lundi en vertu de la loi sur les maladies épidémiques de 1897. Cette décision oblige les responsables de la santé à signaler les cas suspects au département national de la santé.

Le Jammu-et-Cachemire suit les traces de plusieurs autres États et territoires – dont le Tamil Nadu, l’Odisha, le Gujarat, Chandigarh, Telangana et le Rajasthan – qui ont également déclaré une épidémie après que le gouvernement indien a appelé les gouvernements locaux à le faire jeudi.

Le champignon noir se propage dans la circulation sanguine et le système respiratoire par coupures et inhalation et peut provoquer un gonflement du visage et des lésions noires, avec un taux de mortalité d’environ 54%.

Ambrish Mithal, le président du département d’endocrinologie de Max Healthcare, a déclaré à AP que le champignon noir fournissait «Un nouveau défi» à l’Inde frappée par un coronavirus et a déclaré que «Les choses semblent sombres.»

« Auparavant, je ne rencontrais que quelques cas chaque année, mais le taux d’infection actuel est effrayant, » il a dit.

Le ministère de la Santé de l’Union a averti que l’infection conduisait à «Morbidité et mortalité prolongées» parmi les personnes atteintes de Covid-19, et les experts de la santé estiment que l’augmentation des cas est attribuable aux stéroïdes utilisés pour récupérer les patients atteints de Covid-19, ainsi qu’à un manque d’hygiène.

Près de 9 000 cas de champignons noirs ont été enregistrés en Inde, selon le ministre fédéral Sadananda Gowda, tandis que les rapports indiquent que plus de 250 personnes sont mortes.

L’Inde est également confrontée à une pénurie d’amphotéricine B, utilisée pour traiter l’infection.

