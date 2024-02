Un champignon agressif a provoqué une épidémie de méningite liée aux cliniques du Mexique

Une recherche publiée dans le New England Journal of Medicine révèle l’étendue des dégâts causés par un épidémie de méningite fongique qui a entraîné la mort de 12 Américains l’année dernière. Les travaux montrent que le champignon a attaqué de manière agressive le tronc cérébral, c’est pourquoi certains patients qui n’avaient éprouvé qu’un simple mal de tête un jour ont subi un accident vasculaire cérébral ou une hémorragie le lendemain.

Les experts affirment que ces révélations mettent en évidence les dangers du tourisme médical, en particulier lorsque les procédures impliquent une anesthésie péridurale, qui peut introduire des agents pathogènes nocifs dans le système délicat entourant le cerveau et la moelle épinière.

À ce jour, les Centers for Disease Control and Prevention ont documenté 14 cas probables et 10 cas confirmés de méningite fongique liés aux patients qui se sont rendus à Matamoros, au Mexique, pour des interventions esthétiques électives en 2023.

Dans la nouvelle étude, les auteurs ont identifié des patients qui avaient subi des procédures impliquant une anesthésie péridurale à la Clinica K-3 ou au River Side Surgical Center entre le 1er janvier et le 17 mai 2023, et ont ensuite été admis dans l’un des trois systèmes hospitaliers du sud-est du Texas pour évaluation de la méningite fongique. Ils ont passé au peigne fin les dossiers cliniques de 13 personnes liées à l’épidémie et ont découvert que le champignon attaquait principalement les vaisseaux sanguins de leur tronc cérébral.

Le champignon, Fusarium solani, se trouve couramment dans l’environnement, selon Luis Ostrosky, directeur de division des maladies infectieuses à UTHealth Houston et auteur principal du journal. Cependant, lorsque ce type d’agent pathogène est injecté directement dans le canal rachidien lors d’une péridurale, il constitue une menace importante.

Le canal rachidien fait partie du système nerveux central et les fluides entourant la colonne vertébrale peuvent circuler dans la région du cerveau. Le cerveau est principalement protégé par une membrane appelée barrière hémato-encéphalique, qui vise à protéger cet organe délicat des substances potentiellement nocives présentes dans le sang. Mais cela limite également l’accès des cellules immunitaires et des anticorps véhiculés par le sang, rendant ces zones plus vulnérables aux infections et aux problèmes immunitaires.

Lorsque le champignon a été injecté dans ce système vulnérable, les patients ont développé de graves infections.

« Ce champignon a une prédilection pour endommager les vaisseaux sanguins de la base du cerveau. … Cela peut éventuellement provoquer des accidents vasculaires cérébraux et des hémorragies », a déclaré Ostrosky. “Nous devons voir ce qui se passe lorsque cela devient endémique.”

Il a ajouté que l’étude « tire vraiment la sonnette d’alarme » sur le fait que le tourisme médical comporte un certain degré de risque, même s’il semble similaire aux soins que l’on obtiendrait aux États-Unis.

Beaucoup de ceux qui sont décédés ont laissé derrière eux des membres de leur famille qui se demandaient comment leur proche semblait en bonne santé un mois, puis disparu le mois suivant.

LaJuana Robinson a perdu sa sœur à cause de l’épidémie de méningite fongique. Elle a déclaré que Cherokee Rose Torres, 36 ans, était décédée en juin 2023 après avoir subi des interventions esthétiques à la Clinica K-3.

“Je pense vraiment que le CDC et le gouvernement devraient diffuser des informations afin que d’autres personnes puissent voir ce qui se passe et avoir une seconde chance”, a déclaré Robinson. « J’aurais juste aimé qu’ils accordent plus de couverture médiatique à l’échelle nationale. Peut-être même faire des publicités et leur demander d’enseigner [about this on] plateformes de médias sociaux. … Je n’en aurais jamais su autant si rien n’était arrivé à ma sœur.

Le CDC a commencé à documenter les cas en 2023, lorsque des patients ayant subi des interventions à Matamoros présentaient des symptômes pouvant indiquer une éventuelle infection fongique.

“Il s’agit d’une épidémie triste et tragique et les plus sincères condoléances du CDC vont à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers”, a déclaré le porte-parole du CDC, Thomas Skinner, dans un courrier électronique.

Il a déclaré que l’agence avait utilisé les médias sociaux et publié des messages quotidiens sur les chaînes du CDC en anglais et en espagnol au cours des premières semaines de l’épidémie.

« Les autorités sanitaires fédérales, étatiques et locales ont déployé tous leurs efforts pendant plusieurs semaines pour tenter d’atteindre ceux qui ont été touchés par cette épidémie », a déclaré Skinner.

L’agence a émis des alertes appelant ceux qui se rendaient au Mexique pour des procédures médicales à contacter leurs prestataires de soins de santé locaux pour des tests. Mais dans certains cas, l’infection s’était propagée trop loin et, comme les experts médicaux n’étaient pas sûrs du type spécifique de champignon, le traitement a nécessité plus de travail pour l’identifier.

Des recherches ultérieures ont révélé que le champignon impliqué est résistant à la plupart des traitements antifongiques aux Etats-Unis.

Robinson a déclaré que si elle pouvait conseiller à d’autres femmes envisageant de sortir des États-Unis pour une procédure esthétique, elle leur dirait de ne pas le faire.

“J’en connais [people] tout s’est bien passé, mais certains finissent par perdre la vie par la suite », a déclaré Robinson. Elle avait prévu de subir également une intervention esthétique au Mexique, mais a décidé d’annuler après avoir perdu sa sœur.

Les experts préviennent que même si ces procédures peuvent être moins chères au Mexique, des agents pathogènes peuvent être introduits dans les patients en raison de pénurie d’approvisionnement là-bas.

Le CDC soupçonne que le champignon a été introduit chez les patients de Matamoros via une aiguille d’anesthésie péridurale contaminée, avec un lien possible avec la morphine du marché noir. La morphine est légale au Mexique, mais les médecins ont du mal à obtenir les médicaments nécessaires à leurs interventions en raison de problèmes d’approvisionnement. Cela affecte non seulement les touristes médicaux, mais également les résidents mexicains.

Le pays est aux prises avec des problèmes persistants liés à la disponibilité des médicaments essentiels, notamment la morphine, selon Associated Press. Les pénuries ont conduit certains médecins à recourir à des achats détournés et à des doubles prélèvements à partir du même flacon, a rapporté l’AP.

En décembre, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé la création d’une « super pharmacie » qui fournirait des médicaments aux hôpitaux pour résoudre certains de ces problèmes. Cette annonce fait suite à deux épidémies fongiques en un an qui ont fait de nombreux morts.

« Tous les soins ne sont pas réglementés comme ici. La manière dont les médicaments sont manipulés et fabriqués est très définie, et lorsque vous ne savez pas comment un médicament est utilisé ou accessible, vous vous heurtez alors au problème », a déclaré Ostrosky.

Katrina Byrd, épidémiologiste au CDC qui travaille dans une équipe dédiée au tourisme médical, a déclaré qu’il est essentiel d’obtenir des soins en cas d’infection le plus tôt possible pour maximiser les chances de succès de tout traitement.

“Certaines personnes disaient un peu : ‘Oh, j’ai juste un mal de tête’… et ne savaient pas si elles devaient consulter un fournisseur de soins de santé”, a déclaré Byrd.